Александра Саснович: После первого крупного выигрыша купила сумку Louis Vuitton

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Александра Саснович на YouTube-канале Davidov. Live рассказала о своих первых заработках и тратах.



Фото: Reuters

— У тебя есть страничка в «Википедии». Смотрела?

— Смотрела. Меня вез таксист и смотрел мои призовые. Я думала: боже, доеду ли я до конца?

— Там написано, что ты заработала 1,5 млн долларов. Это правда?

— На официальном сайте WTA написано, что я заработала больше.

— Помимо заработанных денег, есть деньги, которые потрачены на теннис.

— Огромные расходы. Тратятся деньги на перелеты, на тренера, на меня, на папу, на тренера по ОФП, гостиницы. Куча мелких расходов.

— Чтобы зарабатывать деньги, ты должна постоянно играть и выигрывать, чтобы оплачивать тренеров, перелеты и так далее.

— Выигрыши есть — можно поесть. Одна из любимых моих фраз. Конечно, хочется всегда побеждать. Когда проигрываешь, очень расстраиваешься. Понимаешь: блин, не куплю я себе новую кофточку. Шутка.

— Помнишь свои первые выигранные деньги?

— Помню. Это был «пятидесятитысячник» в Минске. Мне было 15 лет. Заработала 500 долларов.

— А если говорить о больших турнирах?

— Это было на US Open. Мне было лет 18−19. Я заработала в районе 30−40 тысяч долларов без налогов.

— На что ты потратила эти деньги?

— Мы договорились с папой, что 10 процентов того, что я заработаю, я могу потратить. На что тогда потратила? Купила сумку Louis Vuitton, — сказала Саснович.