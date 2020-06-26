Американская Lordstown показала электрический пикап Endurance с мотор-колесами

Источник материала: Tut.by

Сегмент электрических пикапов только зарождается, но конкуренция в нем обещает стать нешуточной — о намерении выпускать такие машины уже заявили Ford, General Motors , Bollinger , Rivian и Tesla. А теперь подтянулся и американский стартап Lordstown Motors.





В конце прошлого года эта компания выкупила у General Motors производственный комплекс в Лордстауне (штат Огайо), где раньше выпускали Chevrolet Cruze. Новой же продукцией предприятия станет электрический пикап Endurance, первый публичный показ которого состоялся накануне.





На фоне потенциальных соперников Endurance выделяется в первую очередь компоновкой элементов силовой установки — это четыре электродвигателя, встроенные в ступицу каждого из колес. В теории такая схема позволяет уменьшить число подвижных деталей, сократить механические потери и высвободить больше пространства для тяговой батареи, хотя вопрос с неподрессоренными массами остается открытым. В сумме электромоторы на Endurance развивают 600 л.с., по паспорту разгоняя пикап до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 5,5 секунды. Заявленная максимальная скорость — 128 км/ч.





На одном заряде Endurance способен проехать до 320 км по американской методике EPA — емкость батареи не названа, но, по всей видимости, она больше 70 кВтч. Также известно, что пикап способен тянуть прицеп массой 2,7 тонны. Подзарядка батареи от источника переменного тока займет 10 часов, а от станций постоянного тока — за 0,5−1,5 часа.





Поставки первых пикапов покупателям Lordstown Motors планирует начать в январе следующего года — и это раньше озвученных сроков относительно Tesla Cybertruck . Всего в 2021 году стартап хочет продать около 20 тысяч электрических пикапов. Стартовая стоимость Endurance — 52 500 долларов.