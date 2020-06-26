В Шотландии продается древний замок за 1 фунт стерлингов

Источник материала: Вороновская газета





В шотландском городе Арброт выставлен на продажу двухэтажный готический особняк «Вязы», который можно купить за один фунт стерлингов, сообщает БЕЛТА со ссылку The Scottish Sun.

Пока желающих совершить покупку не так уж и много — особняк находится в списке архитектурных объектов, находящихся под угрозой разрушения .

Продажа дома стартует 17 июля. Эксперты надеются, что новые владельцы смогут вернуть Вязам «прежнее великолепие».

Замок был построен в XIX веке семьей Корсар. До Второй мировой войны там располагался отель, затем — детский дом.