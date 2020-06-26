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В Шотландии продается древний замок за 1 фунт стерлингов
26.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В шотландском городе Арброт выставлен на продажу двухэтажный готический особняк «Вязы», который можно купить за один фунт стерлингов, сообщает
Пока желающих совершить покупку не так уж и много — особняк находится в списке архитектурных объектов, находящихся под угрозой
Продажа дома стартует 17 июля. Эксперты надеются, что новые владельцы смогут вернуть Вязам «прежнее великолепие».
Замок был построен в XIX веке семьей Корсар. До Второй мировой войны там располагался отель, затем — детский дом.
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В шотландском городе Арброт выставлен на продажу двухэтажный готический особняк «Вязы», который можно купить за один фунт стерлингов, сообщает БЕЛТА со ссылку The...
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