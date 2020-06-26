Источник материала: ОНТ

Актер Михаил Ефремов перенес сердечный приступ 25 июня, об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, пишет «МК».

Напомним, артист стал виновником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы 8 июня.

Как утверждает его адвокат, родственники Ефремова хотели вызвать скорую, однако актер остановил их. Пашаев отметил, что состояние актера уже немного улучшилось, однако артист все-таки решил не посещать могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня, поскольку чувствовал себя не настолько хорошо, чтобы куда-то ехать.

Кроме того, адвокат рассказал, что Ефремов находится в подавленном состоянии и очень переживает из-за смертельной аварии.

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

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