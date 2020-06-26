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В Минсвязи рассматривают варианты внедрения 5G-связи в Беларуси

26.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Минсвязи рассматривают варианты внедрения 5G-связи в Беларуси

В Министерстве связи и информатизации рассматривают сразу три варианта внедрения 5G-связи в Беларуси.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Первая из рассматриваемых моделей подразумевает наличие инфраструктурного оператора, который будет предоставлять другим провайдерам доступ к единой 5G-сети.

Вторая же построена на конкуренции между операторами связи в Беларуси. Согласно данной модели, каждый оператор самостоятельно будет строить инфраструктуру для 5G-связи. В таком случае планируется, что для оптимизации расходов компании смогут кооперироваться при строительстве волоконно-оптических линий.

Третий вариант совмещает в себе первый и второй. То есть, в стране есть инфраструктурный оператор, который прокладывает линии связи и строит транспортную сеть с мачтами, а также есть другие провайдеры, которые используют пассивную инфраструктуру единого оператора, но монтируют свое радиооборудование.

Окончательное решение, по какой модели будет внедряться 5G в Беларуси, пока не было принято. Минсвязи будет информировать о результатах дальнейшей работы по данному направлению.

minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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В Министерстве связи и информатизации рассматривают сразу три варианта внедрения 5G-связи в Беларуси. Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости»....
 
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