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В Беларуси – жара. Объявлен оранжевый уровень опасности

26.06.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: onliner.by

Сегодня днем на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса тепла.

Белгидромет сообщил о неблагоприятных погодных условиях сегодня, 26 июня. По данным синоптиков, температура воздуха днем почти по всей стране прогреется до 30-31 градуса. При этом будет почти безветренно. Осадков не прогнозируется ни по одной из областей страны.

 
 
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Сегодня днем на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса тепла.
 
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