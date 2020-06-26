В Беларуси – жара. Объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: Ежедневник

фото: onliner.by

Сегодня днем на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса тепла.

Белгидромет сообщил о неблагоприятных погодных условиях сегодня, 26 июня. По данным синоптиков, температура воздуха днем почти по всей стране прогреется до 30-31 градуса. При этом будет почти безветренно. Осадков не прогнозируется ни по одной из областей страны.