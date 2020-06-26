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В Беларуси – жара. Объявлен оранжевый уровень опасности
26.06.2020 09:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: onliner.by
Сегодня днем на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса тепла.
Белгидромет сообщил о неблагоприятных погодных условиях сегодня, 26 июня. По данным синоптиков, температура воздуха днем почти по всей стране прогреется до 30-31 градуса. При этом будет почти безветренно. Осадков не прогнозируется ни по одной из областей страны.
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Сегодня днем на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса тепла.
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