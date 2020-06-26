«Не нравится мне этот обычай». Что такое «женское обрезание» и где его практикуют

Источник материала: Tut.by

Журналисты «Настоящего Времени» выяснили , что на севере Азербайджана практикуют «женское обрезание». Это встречается в регионе, где компактно проживают северокавказские народы — аварцы и ахвахцы.

«Я была совсем маленькая, когда мне сделали „обрезание“. Я ничего не почувствовала. Не заплакала даже. Сейчас вспоминаю это как сон. И сестер моих, и племянниц, и всех знакомых мне женщин, и их дочерей — всех обрезали. Так уж у нас заведено. Но, честно говоря, не нравится мне этот обычай». Эту историю рассказала женщина, живущая на северо-западе Азербайджана.

О существовании «женского обрезания» в Азербайджане неизвестно ни большинству правозащитников, ни государственным структурам. Да и вообще, здесь мало кто слышал об этом. Тем не менее гендерной активистке Нурлане Джалил и журналистам «Настоящего Времени» удалось выявить здесь одну из разновидностей «женского обрезания».

Что такое «женское обрезание» и где его практикуют

Медики и правозащитники отказались от термина «женское обрезание» еще в 1980-х годах, чтобы не возникало ошибочных аналогий с мужским обрезанием. Они называют это «нанесением увечий женским гениталиям» или «калечащими операциями на женских половых органах».

«Термин „калечащие операции“ включает несколько процедур. Это клитородектомия — частичное или полное удаление клитора; эксцизия — частичное или полное удаление клитора и малых половых губ, а порой и больших. Еще есть инфибуляция — когда в результате обрезания половых губ создается твердое кольцо, сужающее вход во влагалище. Причем, как правило, эти манипуляции проводятся в домашних условиях, без анестезии, с помощью простого ножа», — отмечают в ООН.





Эта практика, по данным организации, распространена в ряде стран Африки, Азии и Ближнего Востока, а эмигранты привозят ее в Европу и Северную Америку. В последнее время случаи «женского обрезания» были выявлены и на Северном Кавказе — в Дагестане и Ингушетии, а также среди аварцев, живущих в Кварельском районе Грузии.

У «Настоящего Времени» были неподтвержденные свидетельства, что «женское обрезание» практикуют на севере Азербайджана, в селах, которые граничат с Кварельским районом Грузии. Этот многонациональный регион в силу своего географического расположения живет довольно обособленно, и жители обычно отказываются общаться с журналистами. По этой причине мы обратились за помощью к гендерной активистке из Азербайджана Нурлане Джалил — для проведения совместного расследования. Мы смогли установить, что «женское обрезание» распространено в Загатальском и Балакенском районах, где компактно проживают северокавказские народы — аварцы и ахвахцы. Эти пограничные с Грузией районы расположены в горах примерно в 370 километрах от Баку.

«Быть необрезанной уже не стыдно»

В Азербайджане живут около 50 тысяч аварцев, и далеко не все они практикуют «женское обрезание». Как показало наше расследование, этот обычай существует только в отдельных селах, в основном в северной части региона. Это Даначи, Пашан, Маков, Кебелоба, Мазых, Йолайрыдж, Джар, Ахахдере и Зилбан. Здесь практикуют «женское обрезание», при котором половые органы не удаляют, а только делают надрез на клиторе, чтобы пустить кровь.

Местные жители рассказали, что когда девочке исполняется 2−3 года, мать или бабушка отводят ее к пожилой женщине, специализирующейся на таких операциях. Клитор надрезается специально предназначенными для этого ножницами, без каких-либо сопутствующих ритуалов. Исполнительница получает небольшую сумму в качестве вознаграждения.

Часто матери и бабушки отводят девочек на «обрезание» тайком от мужчин семьи. В целом это считается «сугубо женским делом». Это также происходит втайне от властей и широкой общественности.

«Да, я обрезанная, и дочке своей тоже обрезание сделала. Внучек у меня нет, но если бы были, то их бы тоже, наверное, обрезала», — говорит 60-летняя Сакина в разговоре.

«Моя мать занималась обрезанием. И сама я обрезанная. Дочери моей сейчас 4 года, и ее я обрезать не стала. Но если б мама моя была жива, то и ее обрезала бы», — рассказывает 34-летняя Хураман.

По словам местных жителей, этот обычай существовал и в советское время, тогда он был даже сильнее. Вплоть до того, что, когда девушку приходили сватать, могли первым делом спросить, «обрезана» ли она. Теперь «обрезать» девочек считается уже необязательным, а быть «необрезанной» «не стыдно». Некоторые молодые родители говорят старшим, что «обрезали» своих дочерей, но сами этого не делают. Хотя и среди молодежи есть те, кто все еще придерживается этой традиции.

При этом все женщины, прошедшие через процедуру «обрезания», в разговоре с Нурланой Джалил уверяли, что «это никак не отразилось на их сексуальной чувствительности».

«Чтобы клитор ноги не опутал»

55-летней Лале в детстве сказали, что если не сделать обрезание, то «на Страшном суде клитор удлинится и опутает ноги». А по мнению еще одной респондентки, у аварцев эта традиция связана с тем, что в старину аварские женщины помогали мужчинам во время войны, и «обрезанная» женщина получает моральное право выполнять мужскую работу (например резать кур). То есть с помощью символического «обрезания» женщину «уравнивали» с мужчиной.

Однако никто из опрошенных не смог дать однозначного ответа, для чего делается «обрезание». Одни связывают это с религией, другие называют просто «культурной традицией». Но, так или иначе, чаще всего все упирается в «целомудрие женщины». Считается, что «обрезанная» девушка будет «менее темперамента, не подвержена плотским соблазнам, не станет гулять и изменять мужу».

Сторонники «женского обрезания» часто говорят, что таково требование ислама. Хотя в Коране нет упоминаний об этом и многие мусульманские теологи и религиозные деятели говорят, что «женское обрезание» не имеет ничего общего с исламом, выступают против этой процедуры и даже считают ее грехом.

«Этот обычай восходит к инициации, — объясняет старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. — Если мы берем какие-то переходы из детского возраста в юношеский, а из юношеского во взрослый, то они все связаны с увечьями. Например, в некоторых племенах выбивают зубы. Это такое испытание, перенесет этот человек боль или нет. Точно так же и „обрезание“ восходит к этому. К исламу это не имеет никакого отношения. Это, очевидно, доисламский обычай».

«Если мы берем, например, Египет, то там свыше 90% девочек проходят через обряд „обрезания“, — продолжает Ахмет Ярлыкапов. — И есть очень жесткие заявления мусульманских авторитетных лидеров Египта, которые этот обычай осуждают. Если брать тот же Египет, то там „обрезанию“ подвергаются как мусульманские девочки, так и христианские, и даже те, кто не придерживается монотеистических религий. Это очевидный показатель того, что к исламу это не имеет никакого отношения. Даже мужское обрезание не упомянуто в Коране и считается сунной. (Сунна — мусульманское священное предание, в устной форме излагающее примеры жизни пророка Мухаммеда. — „НВ“.) Но в сунне нет никаких твердых подтверждений, что девочки должны быть обрезаны тоже. Нет достоверных хадисов, рассказов о пророке, что пророк предписывал обрезать девочек. Поэтому большинство представителей мусульманского мира не „обрезают“ девочек».



Иллюстрации: «Настоящее время»

«Рубец в промежности»

С «обрезанными» женщинами встречалась в своей практике врач-гинеколог из Загаталов (она попросила нас не называть ее имени). Это было около 20 лет назад, когда она работала непосредственно с жительницами аварских сел.

«Я заметила у нескольких своих пациенток одинаковый рубец — правда, не на клиторе, а в промежности. Меня это удивило, и когда я стала спрашивать, что это такое, они сказали, что в детстве им сделали „обрезание“. Так я и узнала о существовании такой традиции. По идее, никакого дискомфорта это женщинам доставлять не может, да никто из них и не жаловался. Но в последние годы я с таким уже не встречалась. Думала, это осталось в прошлом», — говорит доктор.

Бакинский гинеколог Лала Алиева за 31 год практики никогда не встречала таких примеров. «Поэтому судить о возможных последствиях я могу только теоретически. Прежде всего, если надрез делают в антисанитарных условиях, это, конечно же, может быть чревато заражением крови. Далее, если надрез достаточно глубокий, на его месте может образоваться рубец. И трудно предположить, к чему это приведет. Например, он может создавать женщине дискомфорт при половой жизни. Я бы еще упомянула психологический фактор, из-за которого у женщины может развиться вагинизм — заболевание, делающее сексуальную близость очень болезненной из-за непроизвольного сокращения мышц влагалища», — говорит Алиева.

Информация о «женском обрезании» несколько лет назад дошла и до председателя общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналовой: «Я захотела выяснить, так ли это на самом деле, представители нашей организации съездили в Загаталы, расспросили множество женщин разных возрастов, но так ничего и не выяснили».

«До меня доходили слухи, что „женское обрезание“ практикуется на севере Азербайджана, но когда я расспрашивала об этом выходцев из тех мест, они всегда это отрицали. Так что до недавних пор у меня не было никакой более-менее достоверной информации на этот счет», — говорит гендерная активистка Ниса Гаджиева.

Ничего не слышали, ничего не знаем

Заведующий отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров заявляет, что к ним никогда не поступало никаких жалоб или обращений по этому поводу.

«В нашей стране никогда не было подтверждения таким фактам», — говорит он и добавляет, что для того, чтобы начать расследование, нужно, чтобы пострадавшая сторона сама обратилась в комитет и имела хоть какие-то доказательства.

Чтобы предоставить эти доказательства, Нурлана Джалил отправила в комитет результаты нашего исследования и ждет ответа. По словам активистки, стране нужен закон, запрещающий «женское обрезание».

«Также я считаю, что нужно провести в этих селах серьезную просветительскую работу как среди молодых родителей, так и среди женщин, занимающихся „обрезанием“. Хорошо бы еще, чтобы к этому присоединились также религиозные деятели. В целом, нужно подойти к этому вопросу всесторонне и при этом очень деликатно, с привлечением и соцработников, и гинекологов, и даже этнографов и антропологов», — отмечает Нурлана Джалил.

Правозащитник Эльдар Зейналов говорит, что с точки зрения закона, «женское обрезание», если под ним подразумевается частичное или полное отрезание клитора, — это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Это действие подпадает под статью 126.1 Уголовного кодекса, предусматривающую от 3 до 8 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до 12 лет.

Но в случае, если вред здоровью нанесен не был (как утверждают «обрезанные» женщины из Загаталов и Белакана), привлечь к ответственности за такое «обрезание» гораздо сложнее. Особенно если не будет заявления от самой пострадавшей.

«Властям остается лишь проявить волю и объявить „женское обрезание“ вне закона. Этому бы сильно помогла ратификация Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием», — считает правозащитник.



Иллюстрации: «Настоящее время»

«Проблему обходили стороной»

«Женское обрезание» на Кавказе практикуют в основном аварцы и приписанные к ним андо-цезские народы Дагестана. В Грузию эта традиция пришла вместе с переселившимися туда аварцами из регионов, где практиковали этот обычай (некоторые андо-цезы переселились из горного Дагестана в Грузию еще в XVIII веке). На территории Азербайджана также проживают выходцы из дальних аварских сел Дагестана, где была и сейчас частично сохранилась эта практика, а также небольшое количество андо-цезских народов.

Первым о случаях «женского обрезания» среди жителей Западного Дагестана — цезов, хваршин, тиндинцев — написал этнограф Юрий Карпов. В 2001 году вышла его книга «Женское пространство в культуре народов Кавказа».

Установить точно, когда, почему и при каких обстоятельствах это распространилось среди северокавказских народов, сейчас невозможно.

«Информации никакой нет, потому что никогда не было исследований. Этнографы и все те, кто занимался этой проблемой, обходили это стороной. И в советское время, и в досоветский период. Единственный, кто начал писать об этом, был Юрий Карпов. Но мы не найдем истоков, потому что это не зафиксировано и сами люди уже не знают, откуда это пошло», — говорит исследовательница фонда «Правовая инициатива» Саида Сиражудинова.

Сиражудинова — соавтор двух докладов о калечащих операциях в республиках Северного Кавказа, первый из которых вышел в 2016 году. Именно тогда о «женском обрезании» на Северном Кавказе стало известно широкой общественности. По данным исследований Сиражудиновой, этот обычай наиболее распространен в высокогорных юго-западных районах Дагестана.

Преступление и наказание

После докладов о существовании «женского обрезания» на Северном Кавказе российская прокуратура провела проверку, однако власти заявили, что «проблемы нет».

«Власти якобы провели проверку. Но они сказали, что не было обращений ни в прокуратуру, ни в органы полиции, исходя из этого, они не увидели проблемы. Они сослались на формальные, бюрократические моменты. А кто будет обращаться против своих семей, тем более маленькие дети?» — рассказывает Саида Сиражудинова.

При этом в Грузии после расследования IWPR , также рассказывающем о случаях «женского обрезания» среди аварцев (оно было опубликовано в том же 2016-м), власти признали наличие проблемы. В аппарате народного защитника Грузии официально подтвердили, что в трех селах региона Кахетии — Тиви, Сарусо и Чантлискуре, где также проживают аварцы, «женское обрезание» практикуется. А в 2017 году в Уголовный кодекс Грузии внесли статью «Изуродование женских гениталий». Она предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

По данным ЮНИСЕФ, калечащим операциям половых органов подверглись как минимум 200 миллионов ныне живущих женщин в 30 странах мира. По оценкам ВОЗ, их 130 миллионов.

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, запрещающую обрезать женские половые органы.

Правозащитники считают это грубым нарушением прав женщины, которое чревато многочисленными осложнениями, от сепсиса до бесплодия.

Имена всех героинь, которые подверглись «обрезанию», изменены по их просьбе