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Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Солигорский район

26.06.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Солигорский район

Сегодня Президент Беларуси с рабочей поездкой посещает Солигорский район, пишет БЕЛТА.

Белорусский лидер в Солигорске встретится с активом Минской области, а потом посетит предприятие «Белкалий-Мигао».

Главе государства во время рабочей поездки доложат о социально-экономическом развитии Солигорского района и Минской области, реализации инвестпроекта по строительству завода по производству нитрата калия на площадке солигорского предприятия, финансово-хозяйственной деятельности «Беларуськалия».

Александр Лукашенко уже провел в Могилеве, Гродно и Бресте подобные встречи с активом областей.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Сегодня Президент Беларуси с рабочей поездкой посещает Солигорский район, пишет БЕЛТА. Белорусский лидер в Солигорске встретится с активом Минской области, а...
 
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