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США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

26.06.2020 10:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

Срок окончания запрета был предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий, от которого Соединенные Штаты отказались в одностороннем порядке.

США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

Иранские власти говорят, что такое давление – это ответ Вашингтона на поставки топлива Венесуэле. Генеральный секретарь ООН считает, что односторонние санкции США против Ирана могут помешать Исламской Республике выполнить положения ядерной сделки.

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Новости США. США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срок окончания запрета был...
 
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