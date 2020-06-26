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США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану
Источник материала: СТВ
Новости США. США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Срок окончания запрета был предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий, от которого Соединенные Штаты отказались в одностороннем порядке.
Иранские власти говорят, что такое давление – это ответ Вашингтона на поставки топлива Венесуэле. Генеральный секретарь ООН считает, что односторонние санкции США против Ирана могут помешать Исламской Республике выполнить положения ядерной сделки.
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Новости США. США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срок окончания запрета был...
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