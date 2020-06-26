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В Слониме Audi сбила женщину, которая переходила дорогу на «зелёный»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 июня около девяти вечера в Слониме произошёл наезд на пешехода.
Как
Гражданка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет. Женщина получила травмы головы и была доставлена в больницу.
Выясняются все обстоятельства происшествия.
На прошлой неделе в Вилейке под колёса автомобиля попал велосипедист.
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Новости Беларуси. 25 июня около девяти вечера в Слониме произошёл наезд на пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 48-летний водитель Audi двигался...
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