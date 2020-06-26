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В Слониме Audi сбила женщину, которая переходила дорогу на «зелёный»

26.06.2020 10:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 июня около девяти вечера в Слониме произошёл наезд на пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 48-летний водитель Audi двигался по улице Красноармейской. Совершая поворот налево, иномарка сбила 51-летнюю местную жительницу.

В Слониме Audi сбила женщину, которая переходила дорогу на «зелёный»
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Гражданка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет. Женщина получила травмы головы и была доставлена в больницу.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

На прошлой неделе в Вилейке под колёса автомобиля попал велосипедист.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. 25 июня около девяти вечера в Слониме произошёл наезд на пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 48-летний водитель Audi двигался...
 
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