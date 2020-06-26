Как выбрать посудомоечную машину? Советы от mile.by

Источник материала: Виртуальный Брест

Посудомоечная машина – это настоящее спасение для любой семьи. Техника не только упрощает быт и экономит время. Порой она помогает избежать конфликтов и споров в доме! Ведь мыть посуду так не хочется!

Поэтому, mile.by рекомендует отбросить все сомнения и приступить к выбору посудомоечной машины прямо сейчас. Для того, чтобы понять, какая модель подходит именно вам – разберемся вместе в видах, характеристиках и возможностях этих устройств.





Виды и типы посудомоечных машин

По виду установки:

Встраиваемые – корпус машины монтируются в кухонный шкафчик. Монтаж может быть полным, когда на дверцу техники крепят мебельный фасад. Такой вариант сохраняет единый стиль мебели и полностью скрывает устройство внутри. Частичный монтаж предполагает, что снаружи остается только панель управления.

Отдельностоящие – это машины, которые устанавливаются отдельно от мебели. Их корпус полностью находится на виду. Модели стоят дешевле и могут свободно переставляться в другое место.

По типу:

Компактные – высота таких устройств имеет 45 см. Машины подходят для использования в маленьких семьях или в условиях ограниченного пространства на кухне.

Полноразмерные – представлены стандартным размером 60х85 см. и имеют наибольшие показатели водо- и энергопотребления.

Узкие – вариант, который позволяет сэкономить место на кухне, при этом не жертвуя вместимостью машины. Размер таких устройств составляет примерно 45х85 см.





Как выбрать посудомоечную машину?

Объем загрузки. Самый важный параметр устройства, который измеряется в количестве вмещаемых комплектов посуды в корпус машины. Комплект – это суповая, десертная и плоская тарелки, кружка, блюдце, вилка, чайная и столовая ложки, нож. Для одного или двух человек достаточно загрузки на 4-6 комплектов. Большой семье понадобится около 8-10.

Эффективность. Класс эффективности мытья показывает степень чистоты после завершения программы. Класс «А» идеально очистит посуду. Класс «В» может оставить мелкие загрязнения. По такому же принципу вы сможете выбрать машину по классу сушки. Чем выше класс, тем лучше высушена посуда. Третий важный показатель эффективности – это класс энергопотребления, который указывается в количестве знаков «+». Логично, что высшие классы мойки и сушки влекут за собой высокую энергозатратность. Поэтому, идеальным вариантом с хорошими показателями мойки, сушки и, при этом, энергосбережения является класс «А+++» или «А++».

Управление. Может быть механическим или электронным. В первом случае – посудомоечная машина имеет переключатель, который нужно вращать, выбирая тем самым режим. Электронное управление представлено дисплеем и панелью с кнопками. Такой вариант позволяет увидеть на экране выбранную программу и добавлять к ней функции. Цены на электронные модели обычно выше.

Сушка. Существует несколько видов. Активная – осуществляется за счет тепла, образованного в машине. Конденсационная – происходит методом испарения капель воды с поверхности посуды. Статическая – влага высыхает от остаточного тепла после полоскания. Турбосушка – высушивает предметы при помощи встроенного тепловентилятора. Цеолитная – специальный минерал цеолит поглощает влагу и преобразовывает ее в теплоэнергию, высушивая посуду.

Дополнительные функции.

Системы фильтрации и самоочистки – функция, которая защитит устройство от загрязнений и заторов, а также продлит его срок работы.

Дробилка отходов – для многих может стать настоящим спасением.

Защита от детей – избавит от случайного включения и обеспечит безопасность малышу.

Отсрочка старта – позволит запрограммировать начало работы посудомоечной машины.

Система защиты от протечек – с ней вы можете не волноваться, что затопите свою квартиру и соседей снизу.





Итак, подведем итоги.

Если у вас маленькая семья и ограниченное пространство на кухне – стоит выбрать компактную посудомоечную машину. Для тех, кто хочет машину побольше, но старается сэкономить место – подойдет узкая. Во всех остальных случаях рекомендуем приобретать полноразмерное устройство, которое вместит в себя даже большой противень.

По типу установки, конечно, лучше выбирать встраиваемую технику. Она не портит вид, сохраняет единый дизайн помещения. Отдельностоящая модель предназначена для тех случаев, когда встроенный вариант невозможен.

Оптимальным вариантом для классической семьи из 4-ех человек станет машина с объемом загрузки на 8-10 комплектов. При этом, класс эффективности рекомендуем выбирать «А+++». В нем идеально сочетаются хорошие показатели мытья, сушки и энергосбережения.

Машины с электронным управлением считаются более удобным и современным вариантом, поскольку отображают выбранные программы и позволяют выбирать настройки. Панель занимает меньше места, не имеет выступающих элементов и меньше подвержена поломкам.

Конденсационная или статическая сушка подразумевает долгий процесс и может оставлять разводы. Турбосушка сделает всё быстро, но затратит при этом много электроэнергии. Цеолитная сушка сегодня есть только в дорогих импортных моделях и имеет соответствующую стоимость. Золотой серединой в выборе типа сушки является «активная сушка». Она не оставляет разводов, имеет оптимальные показатели электропотребления и времени работы.

Что касается дополнительных функций – их каждый подбирает под себя индивидуально.

Приобрести посудомоечную машину и другую бытовую технику по привлекательной цене мы предлагаем в интернет-магазине mile.by . В каталоге вы также найдете товары для дома, декора, сада, строительства и ремонта.

Если выбранного товара нет в наличии в брестском магазине – мы доставим его для вас из Минска (при наличии на минских складах).

Совершайте только приятные и выгодные покупки!

*на правах рекламы

ООО «Астомстрой»

УНП 190516148