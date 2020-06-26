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26 июня — День освобождения Горецкого района

26.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, труженики военного тыла! Уважаемые жители города и района! Примите искренние поздравления с 76-й годовщиной освобождения Горецкого рай­она от немецко-фашистских захватчиков.

 

26 июня — День освобождения Горецкого района

Фото — Михаил Левцов

 

26 июня — особый день для жителей г. Горки и Горецкого района. Это священная дата — символ мужества и героизма, гордости и славы, единения и сплоченности народа во имя Победы, признательности и благодарности старшему поколению, с оружием в руках защищавшему свою Родину и отдававшему жизнь за ее свободу и независимость, не жалея сил, несшему нелегкую трудовую вахту в тылу, восстанавливавшему страну в послевоенные годы. Спасибо и низкий поклон вам за Великую Победу, за нашу мирную жизнь, дорогие ветераны войны, труженики тыла, вдовы и дети погибших фронтовиков! Здо­ровья и долголетия вам, мирных и светлых дней! В наших сердцах навсегда сохранится благодарная память о тех, кто погиб на полях сражений и ушел от нас за эти годы.

Спустя почти восемь десятилетий, мы, потомки поколения победителей, выполняем свой долг, продолжая развитие экономики и социальной сферы, делая все необходимое для того, чтобы Горецкий район и вся страна оставались едиными, крепкими, сильными и независимыми, а жизнь будущих поколений?— мирной и счастливой. Наш священный долг — защитить и сохранить историческую правду, научить детей и внуков любить свою землю так, как их героические предки.

Искренне желаем всем жителям Горецкого района доброго здоровья, счастья, праздничного настроения и успехов во всех начинаниях на благо развития нашего региона и Республики Беларусь!

 

Александр Бутарев, председатель районного исполнительного комитета
Оксана Огородникова, председатель районного Совета депутатов


 
 
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  Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, труженики военного тыла! Уважаемые жители города и района! Примите искренние...
 
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