Вы не догадаетесь: скрытые источники неприятных запахов в доме

Источник материала: ОНТ

Мы не сомневаемся в том, что вы прекрасная хозяйка и убираетесь в доме регулярно. Однако если несмотря на это у вас остаются неприятные запахи, то мы расскажем как выявить их причины и найти скрытые источники.

1. Канализация

Многие люди заблуждаются, считая что грязь, которую вы смываете с посуды или с себя в душе, улетает куда-то в центр Земли и исчезает навсегда. На самом деле это далеко не так. Часть всех загрязнений оседает прямо на сифонах, стенах канализационных труб под ванной и умывальниками. За счёт тёплой воды и влажности бактерии начинают активно размножаться, что создаёт неприятный запах. Для того, чтобы избежать данной ситуации, постарайтесь не выливать остатки чая и пищи в раковину, а выбрасывать это в унитаз.

2. Вентиляция

В первую очередь стоит проверить, работает ли вентиляция должным образом. Для начала, пропылесосьте крышку вентиляционной решётки и само отверстие вентиляции. Иногда именно из-за скопившейся пыли она не работает должным образом. К тому же та самая пыль может хранить неприятные запахи и распространять их по всему дому.

После того, как вентиляция будет очищена от пыли, приложите листок бумаги к ней. В норме, листок должен слегка притягиваться вентиляцией. Если этого нет, то обратитесь за помощью в специальные службы. Дело в том, что причиной этому может служить засор в шахте или незаконная перепланировка соседа.

В случае, если в вашей ванной завёлся грибок, то вентиляция не сможет решить данную проблему. С этим помогут справиться антигрибковые препараты.

3. Пыль

Не все знают, но пыль очень хорошо накапливает запахи. В тех местах, куда вы реже всего заглядываете, она просто обожает скапливаться. Например, под ванной, за батареями, за стиральной машиной или за комодом.

Далеко не у всех есть время во время уборки постоянно отодвигать данные предметы. Но существует лайфхак, который поможет облегчить вам жизнь. После уборки рассыпьте соду за предметами. Таким образом, всё что попадёт или прольётся в это место смешается с содой, но не прилипнет к полу. Это поможет избежать неприятного запаха. Во время следующей уборки вам понадобится просто пропылесосить данное место.

4. Холодильник

Иногда даже маленький подгнивший кусочек овоща или любого другого продукта, может издавать очень неприятный запах. Поэтому регулярно проводите ревизию в холодильнике. Также не забывайте регулярно чистить его стенки, поскольку на них может скапливаться жир от продуктов, который также является источником специфического запаха.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram