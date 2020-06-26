|
Актёр Михаил Ефремов перенёс сердечный приступ
Источник материала: СТВ
Новости России. 25 июня российский актёр Михаил Ефремов перенёс сердечный приступ.
Как
Утром актёр стал чувствовать себя лучше, но всё-таки отказался от поездки на могилу матери в годовщину её смерти 25 июня. Пашаев пояснил, что обсуждал с Ефремовым и его супругой возможность обратиться к следователю с ходатайством о разрешении поехать на кладбище.
По словам Эльмана, актёр находится в подавленном состоянии и «очень переживает» из-за аварии.
Напомним, 8 июня в Москве Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и врезался в Lada. Её водитель получил травмы, от которых умер в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 25 июня российский актёр Михаил Ефремов перенёс сердечный приступ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «МК», адвокат артиста Эльман Пашаев...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)