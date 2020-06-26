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«Минскводоканал»: вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам, причем по всем показателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы добиться этого результата, специалисты работали в круглосуточном режиме. Тем не менее, запрет на использование воды для питья будет снят только после подтверждения ее качества Минским городским центром гигиены.
Напомним, жители нескольких районов столицы столкнулись с резким и неприятным запахом. Вопрос загрязнения воды затронул более 2 тысяч столичных домов – это свыше 700 тысяч человек. Ситуацию на личный контроль взял Президент. Прокуратура проводит проверку.
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Новости Беларуси. Вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам, причем по всем показателям, сообщили в программе Новости «24...
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