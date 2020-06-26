ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Минскводоканал»: вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам

26.06.2020 10:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам, причем по всем показателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы результаты анализа взятых проб аккредитованной лаборатории «Минскводоканала».

«Минскводоканал»: вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам

«Минскводоканал»: вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам

Чтобы добиться этого результата, специалисты работали в круглосуточном режиме. Тем не менее, запрет на использование воды для питья будет снят только после подтверждения ее качества Минским городским центром гигиены.

Напомним, жители нескольких районов столицы столкнулись с резким и неприятным запахом. Вопрос загрязнения воды затронул более 2 тысяч столичных домов – это свыше 700 тысяч человек. Ситуацию на личный контроль взял Президент. Прокуратура проводит проверку.

«Минскводоканал»: вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам

Читайте также:

Как организовали подвоз чистой воды в детские сады Минска? Рассказываем на примере Сухарево

Сильный запах водопроводной воды в Минске. Рассказываем, как развивается ситуация

Где в столице дежурят автоцистерны: на сайте Мингорисполкома есть интерактивная карта подвоза воды

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам, причем по всем показателям, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Актёр Михаил Ефремов перенёс сердечный приступ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика