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Первой советской олимпийской чемпионке по художественной гимнастике - 50 лет. И она живет в Минске

26.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Марине Лобач, первой советской олимпийской чемпионке по художественной гимнастике, сегодня исполнилось 50 лет.


Марина начала заниматься спортом с 7 лет, ее наивысшее достижение в спорте — золотая медаль в индивидуальном первенстве на Олимпийских играх 1988 (Сеул, Корея). Завершила спортивную карьеру в 1989 году.

После этого она перешла на тренерскую работу: работала в Южной Корее полтора месяца по обмену, затем в Спорткомитете БССР гостренером. С 1993 по 1994 неоднократно выезжала в Италию для тренировок белорусских гимнасток — Ларисы Лукьяненко и Татьяны Огрызко. В 1998 была приглашена в Италию для тренерской работы в клубе Гаскал.

Сейчас живет в Минске, работает тренером и судьей в Федерации гимнастики Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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