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Образованы участковые комиссии
26.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Завершилось образование участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь.
Они образованы на заседаниях районных исполнительных комитетов и администраций районов города Гродно.
Как сообщили в областной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, в состав 656 участковых
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Завершилось образование участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь. Они образованы на заседаниях районных исполнительных комитетов и...
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