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Образованы участковые комиссии

26.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Образованы участковые комиссии

Завершилось образование участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь. 

Они образованы на заседаниях районных исполнительных комитетов и администраций районов города Гродно.

Как сообщили в областной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, в состав 656 участковых комиссий на территории Гродненской области вошли 7576 человек, в том числе 4559 – от политических партий, других общественных объединений, 599 – от трудовых коллективов, 2418 – от граждан путем подачи заявлений. 74,1 процента составляют женщины, 5,5 процента – граждане в возрасте до 30 лет.

https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Завершилось образование участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь.  Они образованы на заседаниях районных исполнительных комитетов и...
 
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