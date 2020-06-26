Образованы участковые комиссии

Источник материала: Вороновская газета





Завершилось образование участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь.

Они образованы на заседаниях районных исполнительных комитетов и администраций районов города Гродно.

Как сообщили в областной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, в состав 656 участковых комиссий на территории Гродненской области вошли 7576 человек, в том числе 4559 – от политических партий, других общественных объединений, 599 – от трудовых коллективов, 2418 – от граждан путем подачи заявлений. 74,1 процента составляют женщины, 5,5 процента – граждане в возрасте до 30 лет.

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