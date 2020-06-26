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Выпуск молодых офицеров прошел в Академии МВД
Источник материала: ОНТ
В Академии МВД состоялся выпуск молодых офицеров. Вчерашние курсанты станут следователями, криминалистами, судебными экспертами.
45 выпускников вместе с лейтенантскими погонами получили «красные дипломы», треть из них – золотые медали.
За годы учебы курсанты получили не только знания, которые необходимы в борьбе с преступностью, но и нашли надежных товарищей. Все они продолжат выполнять миссию, с которой пришли в академию, уже на рабочих местах.
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В Академии МВД состоялся выпуск молодых офицеров. Вчерашние курсанты станут следователями, криминалистами, судебными экспертами. 45 выпускников вместе с...
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