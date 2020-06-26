5 способов сделать минимализм и оверсайз сексуальным

Источник материала: ОНТ

Зачастую женщины жалуются на то, что современные тренды на оверсайз и «мешкообразную» одежду не дают им выглядеть сексуально. Однако это далеко не так, и мы докажем и покажем на примерах, для того чтобы выглядеть сексуально, вовсе необязательно носить облегающую одежду с провокационной длиной.

Используя следующие приёмы, у вас получится выглядеть женственно и сексуально даже в одежде оверсайз.

1. Сочетание объёмного верха с облегающим низом

Здесь эффект достигается за счёт контраста - облегающего топа и оверсайз пиджака. При этом топ может быть очень провокационным, напоминающим нижнее бельё и выполненный из кружевной ткани.

2. Делайте акцент на зонах

В последнее время акценты с привычной нам груди, бёдер и ног стали смещаться на менее популярные, такие как плечи, запястья и щиколотки. Это ещё раз доказывает, что сексуальность не всегда достигается за счёт облегания и короткой длины. Как раз это больше напоминает пошлость.

3. Разрезы вместо короткой длины

Зачастую оверсайз силуэты сочетаются с разрезами, что компенсирует «мешковатость» одежды и придаёт образу сексуальность. Разрез также может приоткрывать не только ногу, но и одежду. 4. Акцент на талии «Мешковатая» рубашка или платье подчеркнёт вашу женственность при сочетании с ремнём на талии. 5. Баланс в облегании Если вы надеваете облегающую вещь, то дополните её какой-либо вещью оверсайз. Например, облегающее трикотажное платье можно сочетать с оверсайз джинсовой и кожаной курткой.









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