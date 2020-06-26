Первое «Бульбасико» сезона и западное дерби! Сегодня стартует 15-й тур чемпионата Беларуси

Источник материала: Tut.by

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Двумя матчами стартует в пятницу последний тур первого круга чемпионата Беларуси по футболу.

Сегодня «Энергетик-БГУ» сыграет дома с мозырской «Славией», а «Смолевичи» примут «Слуцк».

Впрочем, главные поединки в этот раз запланированы на субботу. Центральным матчем тура станет первое «Бульбасико» чемпионата: в Борисове встретятся БАТЭ и минское «Динамо».



Фото: dinamo-minsk.by

После тяжелого старта сезона борисовчане набрали ход и досрочно выиграли первый круг чемпионата. Что касается команды Леонида Кучука, то она никак не может покинуть середину таблицы. При этом до четвертого места динамовцам всего три очка.

Еще один ключевой поединок пройдет в Гродно, где набравший ход «Неман» в западном дерби примет брестское «Динамо». Последние поединки этих команд неизменно завершались победой южан, но на этот раз форма хозяев позволяет им рассчитывать на положительный результат.

Преследующий БАТЭ солигорский «Шахтер» свой матч также проведет в субботу. Соперник «горняков» — футбольный клуб «Минск», который проведет игру в качестве хозяина поля.





26 июня

17.00. «Энергетик-БГУ» — «Славия».

19.00. «Смолевичи» — «Слуцк».

27 июня

16.30. «Минск» — «Шахтер».

18.30. «Неман» — «Динамо» (Брест).

20.30. БАТЭ — «Динамо» (Минск).

28 июня

16.00. «Торпедо-БелАЗ» — «Витебск».

18.00. «Рух» — «Белшина».

20.00. «Городея» — «Ислочь».

Положение в чемпионате после 14-го тура:

Команда Матчи Очки БАТЭ 14 30 «Шахтер» 14 26 «Динамо» (Брест) 14 25 «Неман» 13 23 «Торпедо-БелАЗ» 14 23 «Энергетик-БГУ» 14 23 ФК «Витебск» 14 21 «Динамо» (Минск) 14 20 «Ислочь» 14 20 ФК «Слуцк» 14 18 «Славия» 14 18 «Рух» 14 16 ФК «Городея» 14 15 ФК «Минск» 12 13 ФК «Смолевичи» 13 7 «Белшина» 14 6

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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