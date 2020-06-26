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«Славянский базар» скоро нужно будет перевести сюда». Детские фестивали предлагают проводить в амфитеатре лагеря «Родничок»
Источник материала: СТВ
О том, что свежий воздух и спорт помогает укрепить здоровье молодого организма, подтверждают и в лучшем по итогам прошлого года лагере «Родничке». Тренажёры для разных групп мышц и стадион с профессиональным покрытием полюбились как мальчишкам, так и девчонкам.
Занятие по душе здесь находят для детей разных темпераментов. Лагерь нравится не только юным белорусам, но и детям из Сирии и Японии.
Самые яркие праздники сегодня здесь проходят на свежем воздухе вне зависимости от погоды. В новеньком амфитеатре мест хватает всем. Он рассчитан больше чем на 300 зрительских персон.
Площадка просторная – так что удастся и соблюсти дистанцию. Со слов дарителей, это вложение в развитие ещё юных, но уже подающих большие надежды талантов – самое лучшее из всех возможных.
Сцена в семь раз больше прежней, в полтора – танцпол. Такой площадкой под открытым небом может похвастать не каждый лагерь. Репетировать творческие номера юным отдыхающим и вожатым теперь не придётся в душных помещениях. Даже министр связи Шульган впечатлён современным амфитеатром и с ностальгией вспоминает беззаботное детство.
А они и рады стараться. Ведь яркими эмоциями на этих каникулах самые юные жители большого города точно обеспечены!
Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
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«Славянский базар» скоро нужно будет перевести сюда». Детские фестивали предлагают проводить в амфитеатре лагеря «Родничок»
О том, что свежий воздух и спорт помогает укрепить здоровье молодого организма, подтверждают и в лучшем по итогам прошлого года лагере «Родничке». Тренажёры для...
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