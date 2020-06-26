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Лукашенко сегодня посещает Солигорский район
26.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
У президента Беларуси график в предвыборный период заметно уплотнился: он выступает на предприятиях, встречается с активистами Бреста, посещает парад в Москве, проводит кадровый день в резиденции...
В пятницу, 26 июня, действующий глава государства с рабочей поездкой посещает Солигорск.
Как
— Во время рабочей поездки Президенту доложат о социально-экономическом развитии Минской области и Солигорского района, финансово-хозяйственной деятельности «Беларуськалия», реализации инвестпроекта по строительству на площадке солигорского предприятия завода по производству нитрата калия, — говорится в сообщении.
Решение о создании нового производства нитрата калия было принято в 2017 году. Тогда же ОАО «Беларуськалий» и китайская компания «Мигао Корпорейшн» подписали соглашение о совместной деятельности. Строительство завода начали в августе 2018 года, и уже осенью 2019-го состоялся его запуск. За прошедшее время свыше 90 процентов продукции нового предприятия реализовано на экспорт (Казахстан, Греция, Марокко, Испания, Австралия, Перу).
Сейчас ОАО «Беларуськалий» осуществляет и другие важные инвестпроекты. В том числе строительство Петриковского горно-обогатительного комплекса мощностью не менее 1,5 млн тонн хлорида калия в год и строительство Дарасинского рудника на землях Солигорского района,
БЕЛТА
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У президента Беларуси график в предвыборный период заметно уплотнился: он выступает на предприятиях, встречается с активистами Бреста, посещает парад в Москве,...
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