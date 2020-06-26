На стройке в Барановичах на подсобного рабочего упали фундаментные блоки

Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина получил травму ноги и был госпитализирован.





Фото Intex-press носит иллюстративный характер

ЧП на производстве произошло 24 июня. Бригада строителей одной из крупных строительных организаций города работала в вырытом котловане: выполнялись работы по подкопу грунта вручную.

Во время работ два фундаментных блока, соединенных между собой цементным раствором, упали на ногу подсобному рабочему 1983 года рождения, сообщил Intex-press источник в контролирующих органах.

Мужчина был госпитализирован, по данному факту проводится расследование.