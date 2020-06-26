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На стройке в Барановичах на подсобного рабочего упали фундаментные блоки
26.06.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мужчина получил травму ноги и был госпитализирован.
Фото Intex-press носит иллюстративный характер
ЧП на производстве произошло 24 июня. Бригада строителей одной из крупных строительных организаций города работала в вырытом котловане: выполнялись работы по подкопу грунта вручную.
Во время работ два фундаментных блока, соединенных между собой цементным раствором, упали на ногу подсобному рабочему 1983 года рождения, сообщил Intex-press источник в контролирующих органах.
Мужчина был госпитализирован, по данному факту проводится расследование.
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Мужчина получил травму ноги и был госпитализирован. Фото Intex-press носит иллюстративный характер ЧП на производстве произошло 24 июня. Бригада строителей одной из...
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