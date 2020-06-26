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Как брестские дорожники завоевывают Украину

26.06.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские дорожники выиграли шестые в этом году торги в Украине по отбору подрядчика на строительство и ремонт местных дорог.

Как брестские дорожники завоевывают Украину

Сообщение о намерении заключить договор с «Дорожно-строительным трестом №4 г. Брест», появилось на государственном сайте закупок Prozorro.gov.ua. Трест был признан победителем торгов на отбор подрядчика по строительству автомобильной дороги общего пользования местного значения Приморское-Лазурное в Херсонской области.

Предложение «ДСТ №4», сделанное на торгах Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской областной государственной администрации, оказалось предпочтительней заявок остальных четырех претендентов.

«ДСТ№4 г. Брест» вызвался построить дорогу в Херсонской области за 110,5 млн гривен или примерно за 4,1 млн долларов.

В течение этого года брестские дорожники стали победителями еще пяти дорожных аукционов в Украине. По ним уже заключены контракты. Все эти торги были организованы государственным предприятием «Агентство местных дорог Полтавской области и касаются капитального ремонта нескольких участков автомобильной дороги общего пользования местного значения Чернухи-Лубны в Полтавской области.

В общей сложности контрактная стоимость ремонта пяти участков магистрали обойдется украинской казне в 434 млн гривен или 16,3 млн долларов.

На территории Украины работают также дорожно-строительные тресты из Гомеля, Минска и Гродно. Они получили возможность участвовать в торгах в 2017 году по результатам переговоров между Александром Лукашенко и бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Брестские дорожники выиграли шестые в этом году торги в Украине по отбору подрядчика на строительство и ремонт местных дорог. Сообщение о намерении заключить...
 
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