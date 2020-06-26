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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции

26.06.2020 12:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках этого документа повышается ответственность правоохранителей за акты насилия по отношению к подозреваемым.

Законопроект в том числе запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, вводится обязательное требование носить видеокамеры.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции

Помимо этого, он предусматривает создание национальной базы данных, благодаря которой будут отслеживать неправомерные действия со стороны полиции.

Одобрят ли документ в Сенате, где преобладают республиканцы – большой вопрос. Ранее Дональд Трамп подверг критике этот законопроект. По его мнению, он разрушит полицию.

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках этого документа...
 
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