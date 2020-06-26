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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции
Источник материала: СТВ
Новости США. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Законопроект в том числе запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, вводится обязательное требование носить видеокамеры.
Помимо этого, он предусматривает создание национальной базы данных, благодаря которой будут отслеживать неправомерные действия со стороны полиции.
Одобрят ли документ в Сенате, где преобладают республиканцы – большой вопрос. Ранее Дональд Трамп подверг критике этот законопроект. По его мнению, он разрушит полицию.
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Новости США. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках этого документа...
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