Источник материала: Новости Волковыска

Волковысский райисполком решением от 15 июня 2020 г. утвердил Положение о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Волковысскому району.

Положением определяются порядок назначения и отзыва представителя государства, выплаты вознаграждения и возмещения командировочных расходов, обязанности, права, ответственность, основания для прекращения его полномочий в органах управления акционерного общества, а также задачи и функции райисполкома, уполномоченного управлять акциями (долями в уставных фондах), принадлежащими Волковысскому району по организации и обеспечению деятельности представителей государства.