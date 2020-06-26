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Морозные рецепты. Как дома сделать настоящий пломбир или фруктовый лед?

26.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Морозные рецепты. Как дома сделать настоящий пломбир или фруктовый лед?

Чтобы спастись от пекла, люди находят самые разные способы освежиться.

Еще в январе 2020 года синоптики предсказали жаркое лето с температурными качелями – засушливая погода сменяется грозами с проливными дождями и потом снова засуха. Оказались правы.

Чтобы спастись от пекла, люди находят самые разные способы освежиться. Но самым любимым и приятным является мороженое. Это лакомство знакомо каждому с детства. В магазинах широкий выбор, но самое вкусное мороженое все-таки домашнее. Приготовить его легче, чем кажется, и для вас мы подобрали интересные и простые рецепты пломбира и фруктового льда.

Морозные рецепты. Как дома сделать настоящий пломбир или фруктовый лед?

Для приготовления пломбира нам понадобится:

160 миллилитров молока,

3 яичных желтка,

150 граммов сахара,

500 граммов сливок для взбивания,

немного ванильного экстракта.

Морозные рецепты. Как дома сделать настоящий пломбир или фруктовый лед?

Для начала необходимо нагреть молоко на умеренном огне, но ни в коем случае не кипятить. Отдельно взбейте желтки с сахаром, не прекращая взбивать, медленно вливайте горячее молоко до полного растворения сахара.

Затем нужно довести массу до загустения – для этого перелейте ее в кастрюлю и на среднем огне постоянно помешивайте лопаткой. Смесь нельзя кипятить.

Далее нам понадобится ёмкость с холодной водой, куда вы поместите кастрюлю. Постоянно помешивайте, пока масса не станет комнатной температуры.

После взбейте миксером холодные сливки до консистенции крема. Процедите сливки и влейте в них молочно-яичную смесь. Добавьте ванильный экстракт и перемешайте до однородности.

Выложите массу в широкую форму, накройте крышкой или пленкой и уберите в морозилку на 4 часа минимум. Примерно каждый час перемешивайте массу. Перед подачей дайте постоять мороженому некоторое время при комнатной температуре.

Вы можете экспериментировать с ингредиентами – например, добавить какао-порошок или шоколад, банановое или яблочное пюре. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и фантазии.

Приготовить фруктовый лед можно из свежих или замороженных фруктов и ягод, сока, чая, кофе, газировки и даже йогурта, а также вам понадобится 1/2 стакана сахара и 1 столовая ложка свежего лимонного сока.

Морозные рецепты. Как дома сделать настоящий пломбир или фруктовый лед?

Добавьте в блендер любые ингредиенты из вышеперечисленных, сахар и лимонный сок. Всё тщательно взбейте до состояния пюре.

Разлейте однородную массу по формочкам для мороженого и поставьте в морозильную камеру на 4 часа до полного замерзания.

Приятного аппетита!

Мороженое – очень вкусный десерт, который делает летний отдых более приятным и сладким, но не стоит им злоупотреблять – следите за своей фигурой и здоровьем.

 
 
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Чтобы спастись от пекла, люди находят самые разные способы освежиться. Еще в январе 2020 года синоптики предсказали жаркое лето с...
 
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