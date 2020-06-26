Морозные рецепты. Как дома сделать настоящий пломбир или фруктовый лед?

Источник материала: Ивьевский край





Чтобы спастись от пекла, люди находят самые разные способы освежиться.

Еще в январе 2020 года синоптики предсказали жаркое лето с температурными качелями – засушливая погода сменяется грозами с проливными дождями и потом снова засуха. Оказались правы.

Чтобы спастись от пекла, люди находят самые разные способы освежиться. Но самым любимым и приятным является мороженое. Это лакомство знакомо каждому с детства. В магазинах широкий выбор, но самое вкусное мороженое все-таки домашнее. Приготовить его легче, чем кажется, и для вас мы подобрали интересные и простые рецепты пломбира и фруктового льда.





Для приготовления пломбира нам понадобится:

160 миллилитров молока,

3 яичных желтка,

150 граммов сахара,

500 граммов сливок для взбивания,

немного ванильного экстракта.





Для начала необходимо нагреть молоко на умеренном огне, но ни в коем случае не кипятить. Отдельно взбейте желтки с сахаром, не прекращая взбивать, медленно вливайте горячее молоко до полного растворения сахара.

Затем нужно довести массу до загустения – для этого перелейте ее в кастрюлю и на среднем огне постоянно помешивайте лопаткой. Смесь нельзя кипятить.

Далее нам понадобится ёмкость с холодной водой, куда вы поместите кастрюлю. Постоянно помешивайте, пока масса не станет комнатной температуры.

После взбейте миксером холодные сливки до консистенции крема. Процедите сливки и влейте в них молочно-яичную смесь. Добавьте ванильный экстракт и перемешайте до однородности.

Выложите массу в широкую форму, накройте крышкой или пленкой и уберите в морозилку на 4 часа минимум. Примерно каждый час перемешивайте массу. Перед подачей дайте постоять мороженому некоторое время при комнатной температуре.

Вы можете экспериментировать с ингредиентами – например, добавить какао-порошок или шоколад, банановое или яблочное пюре. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и фантазии.

Приготовить фруктовый лед можно из свежих или замороженных фруктов и ягод, сока, чая, кофе, газировки и даже йогурта, а также вам понадобится 1/2 стакана сахара и 1 столовая ложка свежего лимонного сока.





Добавьте в блендер любые ингредиенты из вышеперечисленных, сахар и лимонный сок. Всё тщательно взбейте до состояния пюре.

Разлейте однородную массу по формочкам для мороженого и поставьте в морозильную камеру на 4 часа до полного замерзания.

Приятного аппетита!

Мороженое – очень вкусный десерт, который делает летний отдых более приятным и сладким, но не стоит им злоупотреблять – следите за своей фигурой и здоровьем.