Морозные рецепты. Как дома сделать настоящий пломбир или фруктовый лед?

Чтобы спастись от пекла, люди находят самые разные способы освежиться.
Еще в январе 2020 года синоптики предсказали жаркое лето с температурными качелями – засушливая погода сменяется грозами с проливными дождями и потом снова засуха. Оказались правы.
Чтобы спастись от пекла, люди находят самые разные способы освежиться. Но самым любимым и приятным является мороженое. Это лакомство знакомо каждому с детства. В магазинах широкий выбор, но самое вкусное мороженое все-таки домашнее. Приготовить его легче, чем кажется, и для вас мы подобрали интересные и простые
Для приготовления пломбира нам понадобится:
160 миллилитров молока,
3 яичных желтка,
150 граммов сахара,
500 граммов сливок для взбивания,
немного ванильного экстракта.
Для начала необходимо нагреть молоко на умеренном огне, но ни в коем случае не кипятить. Отдельно взбейте желтки с сахаром, не прекращая взбивать, медленно вливайте горячее молоко до полного растворения сахара.
Затем нужно довести массу до загустения – для этого перелейте ее в кастрюлю и на среднем огне постоянно помешивайте лопаткой. Смесь нельзя кипятить.
Далее нам понадобится ёмкость с холодной водой, куда вы поместите кастрюлю. Постоянно помешивайте, пока масса не станет комнатной температуры.
После взбейте миксером холодные сливки до консистенции крема. Процедите сливки и влейте в них молочно-яичную смесь. Добавьте ванильный экстракт и перемешайте до однородности.
Выложите массу в широкую форму, накройте крышкой или пленкой и уберите в морозилку на 4 часа минимум. Примерно каждый час перемешивайте массу. Перед подачей дайте постоять мороженому некоторое время при комнатной температуре.
Вы можете экспериментировать с ингредиентами – например, добавить какао-порошок или шоколад, банановое или яблочное пюре. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и фантазии.
Приготовить фруктовый лед можно из свежих или замороженных фруктов и ягод, сока, чая, кофе, газировки и даже йогурта, а также вам понадобится 1/2 стакана сахара и 1 столовая ложка свежего лимонного сока.
Добавьте в блендер любые ингредиенты из вышеперечисленных, сахар и лимонный сок. Всё тщательно взбейте до состояния пюре.
Разлейте однородную массу по формочкам для мороженого и поставьте в морозильную камеру на 4 часа до полного замерзания.
Приятного аппетита!
Мороженое – очень вкусный десерт, который делает летний отдых более приятным и сладким, но не стоит им злоупотреблять – следите за своей фигурой и здоровьем.