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Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

26.06.2020 13:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 июня в городе шахтеров собрались управленцы, врачи, ученые, депутаты, журналисты. Неравнодушные люди с четкой жизненной позицией, команда единомышленников. На таких опираются жители области в трудных ситуациях. И именно благодаря им развивается и страна, и регион. Именно с ними глава государства обсудил самые злободневные темы.  

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Такая форма общения уже стала традицией. Недавно аналогичные совещания прошли в Могилеве, Гродно и Бресте. Суть диалога – из первых уст дать людям полную и достоверную информацию о том, что происходит в стране, поскольку в информационном пространстве сейчас много противоречий.   

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Президент делает акцент: такие встречи – способ держать ответ перед народом и продемонстририровать, что удалось сделать за последние несколько лет. А вот оценивать это – прерогатива белорусов.  

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Все наши альтернативщики кричат: «Пераменаў, пераменаў!» Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной – никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить.  

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Если в Минской области подавляющее большинство таких, то я не ваш Президент. Я вам говорю это честно и откровенно. Не бывает так, что мы все на куски порежем, поделим и кому-то это достанется. Так не бывает. Белорусы этого уже никогда не потерпят. У белорусов сформирован железный иммунитет справедливости. Люди хотят жить справедливо. Мы можем это сделать, но это будет беда. Буквально через месяц мы не просто революцию породим – мы породим тот майдан, от которого мы сегодня пытаемся уйти и который нам навязывают со всех сторон. Помните это: нельзя наклонять людей! Нельзя их наклонять так, чтобы люди потеряли всякую надежду. Мы ведь сами оттуда.  

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Кроме того, 26 июня Президент посещает четвертое рудоуправление предприятия «Белкалий-Мигао». Здесь производят нитрат калия, 92 % уходит на экспорт. Это крупный инвестиционный проект, в свое время в новый завод инвестировали 238 миллионов рублей.   

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили...
 
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