Владимир Макей подтвердил намерение Беларуси пригласить международных наблюдателей на выборы

Источник материала: Вороновская газета

Министр иностранных дел Владимир Макей подтвердил намерение Беларуси пригласить международных наблюдателей на президентские выборы. Об этом он сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Беларусь приглашать международных наблюдателей на предстоящие выборы, министр сказал: «Да, будем. Мы запросили в Министерстве здравоохранения их мнение относительно эпидемиологической ситуации, о том, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на выборы. На основании этой информации будем затем формулировать наши предложения».

Владимир Макей сделал прогноз о развитии отношений Беларуси с ЕС после выборов





Министр иностранных дел Владимир Макей в беседе с журналистами прокомментировал последние события в стране и сделал прогноз, как могут развиваться отношения Беларуси с Европейским союзом и другими странами после президентских выборов, передает корреспондент БЕЛТА .

По мнению главы МИД, через «действия на улицах» невозможно изменить ситуацию в стране. «Я убежден (и вряд ли вы сможете оспорить), что за последние 4-5 лет после того, как начали восстанавливаться отношения с ЕС, другими западными странами, мы достигли большего, чем за предыдущие 16 лет санкций. И сейчас, когда мы реально начали работать над диверсификацией внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, развитие событий по нежелательному сценарию поставило бы точку на этой сфере. Это никому не нужно, невыгодно», — сказал Владимир Макей.

По его словам, МИД ведет «очень тесный, плотный диалог с Европейским союзом». «Конечно, они высказывают свои опасения (по поводу последних событий, связанных с проведением избирательной кампании. — Прим. БЕЛТА), мы — свой официальный взгляд на развитие событий. Я их прошу только об одном: чтобы анализируя ситуацию в Беларуси, они делали выводы на основании объективного анализа и после этого вносили предложения в свои столицы», — подчеркнул он.

Владимир Макей отметил, что некоторые пытаются проводить параллели между тем, что происходит сейчас, и событиями 2010 года. «Заверяю вас, что режим силен, спокоен и мы уверены, что ситуация будет под контролем. Я понимаю, что после этого будет шквал критики лично в мой адрес и я буду в очередной раз включен в список «врагов прогрессивного человечества», но тем не менее, — сказал министр. — Если случатся нежелательные события, которые отбросят нас в 2010 год, то третьей оттепели не будет. Восстановление нормальных отношений с другими странами займет намного больше времени, чем после 2010 года».

Глава МИД подчеркнул, что Беларусь заинтересована в сохранении конструктивных отношений с другими странами. «Убежден, что в этом должно быть заинтересовано и общество. Это позволит нам и после выборов намного быстрее двигаться в различных сферах и областях, в совершенствовании законодательства, политической системы», — сказал он.