Благоустройство территории детского сада №11. Красиво и функционально

Источник материала: Слуцк Город





Вот и пришло долгожданное лето! Можно проводить свое свободное время на природе и наслаждаться окружающим миром. А это значит, что ребята нашего детского сада большую часть времени будут проводить на улице. У каждой группы в детском саду есть свой участок. Каждому педагогу хочется, что бы его участок был самым красивым и не похож на другие, так чтобы дети с удовольствием гуляли, играли и занимались на нем, пишет Слуцкий край .

Благодаря фантазиям и стараниям воспитателей, родителей и воспитанников детского сада №11 каждое лето наши детские игровые площадки становятся намного разнообразнее, интереснее и веселей.









На территории детского сада расположены цветники – это клумбы разной формы, бордюры, вазоны. В цветниках растут различные неприхотливые однолетние и многолетние цветы.

Для сюжетно-ролевых игр на детских площадках есть самолеты, корабли, паровозики. Дети с большой радостью играют там. Также есть и оборудование для развития мелкой моторики рук и дорожка здоровья.

Есть у нас и центр творчества: стол и скамейки, где дети с удовольствие рисуют, играют в строительные игры. Большие песочницы, в них дети создают свои шедевры из песка. Бассейны для игр с водой.





На территории детского сада есть мостик, который помогает малышам упражняться в ходьбе по плоскости с подъемом и спуском, развивать координацию движения. Так же скамеечки, которые служат замечательным местом отдыха, бесед и откровений. Домик-теремок, где можно спрятаться в тенечек от солнышка. И еще много всего полезного и интересного.

Мы в сказочный мир попали. Да нет, это детский сад, наполненный любовью к нашим малышам. С удовольствием ждем вас дорогие наши дети и их родители!

Н.В. Тонко,

воспитатель дошкольного образования.