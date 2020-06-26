Чем привлекательны замки Брестчины для туристов?

Источник материала: Виртуальный Брест

На территории Брестчины насчитывается 777 объектов, занесенных в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. На самом же деле их гораздо больше – многие включают в себя три-четыре составляющих. И если подсчитать всё – получится до двух тысяч.





Уникальные здания бывших дворцов и усадебных домов, малые архитектурные формы, хозяйственные сооружения разного назначения, водные системы, парки с экзотическими растениями создавались в духе великих художественных стилей и архитектурных школ, отражая быт, традиции, духовный мир многих поколений и в целом культуру минувших эпох. Это бесценные памятники времени, которые сегодня нуждаются в реставрации. В нашем регионе эта работа финансируется главным образом из бюджета – на уровне республики, области, городов и районов.







А как же иначе – национальным богатством мы должны распоряжаться по-хозяйски, если не хотим его потерять. Ведь альтернативы у старины нет. И в этом ее особенность. И – привлекательность для туристов.



Ставка – на культурное пространство



– В соответствии с требованиями Кодекса Беларуси о культуре за данными объектами постоянно ведется контроль, мониторинг состояния. Но есть среди них знаковые, которым государство уделяет наибольшее внимание. На данном этапе у нас в области это дворцы Пусловских в Коссово и Сапегов в Ружанах. Первую очередь Коссовского замка планируется сдать в конце нынешнего года, – рассказывает главный специалист управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.







Дворец Пусловских, уникальный памятник неоготической архитектуры XIX века, который называют архитектурной жемчужиной Беларуси, входит в тройку самых популярных достопримечательностей нашего региона. За свою историю он пережил непростые времена. В конце XIX столетия стремительно переходил от одного владельца к другому, пока не был отписан в государственную казну. Во время Первой мировой войны его разграбили, ценности вывезли за границу. После заключения Рижского мирного договора территория перешла Польше . Здесь была сельскохозяйственная школа, где обучали пчеловодов. В Великую Отечественную обосновалась немецкая комендатура. Во время операции «Багратион» дворец Пусловских сожгли. Пожар бушевал семь дней. Средства на восстановление не нашли.



12 лет назад, когда работы в Коссово только начались, там фактически были руины. Так, собственно, объект и значился: руины Коссовского замка. От былого величия замка, в свое время насчитывавшего 88 комнат, остались груды кирпичей и изувеченный фасад. И – лишь воспоминания о Розовом зале, в котором музицировали, Черном, где мужчины играли в карты, Бальном, предназначавшемся для приемов и танцев.







Теперь дворец приобрел свой первозданный вид. В минувшем декабре там открыты гостиница и кафе, которые до пандемии уже зарекомендовали себя традиционным нашим гостеприимством. Сейчас отделочные работы ведутся на центральном блоке. Здесь будет многофункциональный культурный комплекс с выставочными залами, небольшой музейной экспозицией, пространством для балов, научно-исторических конференций, иных массовых мероприятий.











В Белом зале, он же Бальный, по редким сохранившимся фотографиям восстановят семь фресок. Всё внимание – внутренним интерьерам. Роскошь не мнимая, всё, как и должно быть. Художники покрывают позолотой из очень тонкой фольги стены и потолки. Отделка от занятых там специалистов требует мастерства особого – необходимо соблюсти стиль эпохи, учтенный в проекте, разработанном соответствующим филиалом ОАО «Брестреставрация». Параллельно им же ведутся работы над проектной документацией по дендрологическому оформлению парка, которое будет максимально соответствовать историческому. Его украсят различные виды лиственницы, другие хвойные, которыми в свое время были засажены склоны у дворца. К слову, у Пусловских было более 130 видов растений, привезенных из разных уголков мира.



Общая сметная стоимость работ – около 27 миллионов рублей. Только на этот год предусмотрено освоить 6,7 млн – в рамках инвестиционной программы примерно пополам из областного и республиканского бюджетов.



«Белорусский Версаль»



За последние годы заметно преобразился и Дворец рода Сапегов в Ружанах.



Его строительство было начато на заре XVII века по заданию государственного и военного деятеля ВКЛ Льва Сапеги. При канцлере это была скорее крепость оборонительного типа, нежели дворец, который славу «белорусского Версаля» заслужил только два столетия спустя, после перестройки под руководством Яна Самуэля Беккера. Известный саксонский архитектор спроектировал удивительный дворцово-парковый комплекс, один из красивейших в Европе, полностью изменив облик замка. Были разобраны две башни и задуманы боковые корпуса. В восточном размещались конный манеж и театр, а в западном должна была быть картинная галерея. Однако, считается, что этот корпус так и не был построен (только заложили фундамент).







Двенадцать лет назад у некогда великолепнейшего архитектурного сооружения появился шанс на новую жизнь – его включили в программу «Замки Беларуси». За это время сделано многое: восстановлены восточный и западный флигеля, въездная брама, на которую водружена скульптура Святой Анны. С 2011 года открыт музей. Наступила очередь восточного корпуса.



Работы в соответствии с сохранившимися в Варшаве чертежам XVII века здесь начались в минувшем августе. Фасад уже укреплен – строители занимаются крышей, которую кладут из керамической черепицы. Далее – предстоит воссоздать внутреннее убранство в барочном стиле.







В здании разместятся кафе и гостиничные номера. Половину корпуса займет многофункциональный зал со сценой и посадочными местами для театральных постановок и конференций. Из республиканского бюджета на реконструкцию в нынешнем году предусмотрен миллион рублей и порядка 500 тысяч – из районного.



Что же касается центрального корпуса с аркадой, который пребывает, мягко говоря, в не очень хорошем состоянии, на ближайшую перспективу запланированы изыскательские и научно-проектные работы по его консервации. О восстановлении речь пока, к сожалению, не идет. Артем Брухан говорит, что и консервация станет большим реальным шагом к сохранению этой жемчужины – иначе со временем восстанавливать уже будет нечего.



В гости к Наполеону



В прошлом году в соответствии с распоряжением Президента страны из Фонда по поддержке культуры и искусства выделены средства для возрождения еще одного знакового для нас объекта – родового имения Наполеона Орды. Знаменитого художника, композитора, пианиста, писателя, занявшего особое место среди выдающихся общественных и культурных деятелей не только Беларуси, но и всего мира.



Усадебный дом в урочище Красный Двор вблизи деревни Вороцевичи Ивановского района, в котором родился наш знаменитый земляк, выгорел во время Второй мировой войны. От симпатичного строения с парадным фасадом в виде четырехколонного двухэтажного портика с небольшим балконом, полутора десятками комнат, множеством печей, камином сохранились лишь остатки фундамента, пруд и несколько деревьев старинного парка. Восстанавливали типичную для Полесья конца XVIII века дворянскую усадьбу с 2009 года. Тогда были обновлены фундаменты, сделаны срубы, проведены другие работы, однако на несколько лет они затормозились из-за недостаточного финансирования. А в прошлом году появилась возможность их завершить – специалистами структурных подразделений «Брестоблсельстроя» на объекте освоено около 650 тысяч рублей, направленных из президентского фонда.







В перспективе там намерены разместить тематическую экспозицию, которая будет представлять быт шляхты ХVIII – начала XIX веков, а также бальный зал, небольшое кафе и гостиницу на несколько номеров. Здесь же будет обустроена оранжерея и воссоздана библиотека. Имение станет центральным объектом музейно-культурного комплекса Наполеона Орды, в который также входят действующие музей и картинная галерея в деревне Вороцевичи.



– В Брестской области, да и других регионах Беларуси, многие историко-культурные ценности, памятники архитектуры восстанавливались именно по рисункам Наполеона Орды, – уточняет Артем Брухан. – И была некоторая несправедливость в том, что до родового имения их автора черед не доходил. И вот, наконец, мы имеем завершенное здание. Уже ведется проработка художественного решения экспозиции.



Нотр-Дам-де-Закозель



Возведенная в 1849 году часовня рода Ожешко в деревне Закозель Дрогичинского района – шедевр готического искусства, одна из самых древних неоготических построек Беларуси. В ее облике и сейчас читаются черты Собора Парижской Богоматери.



Как утверждают специалисты предприятия «Брестреставрация», здесь также было много ручного литья, фасад украшали фигуры гаргулий, по углам стояли статуи евангелистов, над кровлей возвышался шпиль – всё это и напоминало Нотр-Дам.







Медную крышу сняли немцы еще в годы Первой мировой войны. Гаргульи пропали приблизительно в то же время. От них ничего не сохранилось. Только недавно при разборке кровли обнаружили фрагмент одной из статуй евангелистов. В 2018 году кресты и шпиль демонтировали в ходе первоочередных мер по спасению часовни. Провели противоаварийные работы – разгрузили свод, расчистили его от песка и упавших конструкций. Литые элементы отправили в музей райцентра. На консервацию каплицы, которая пребывала просто-таки в критическом состоянии, было направлено 50 тысяч рублей, заработанных во время областного субботника. Эта небольшая сумма послужила толчком к дальнейшим действиям.



Нынче из того же президентского Фонда по поддержке культуры и искусства на завершение этих работ направляется 348 тысяч рублей, еще 200 тысяч предусмотрел местный бюджет. В дальнейшем, если появятся дополнительные средства, часовню думают восстановить.

– Она будет самодостаточной точкой туристических маршрутов – размещать там ничего не планируется, – заглядывает в перспективу Артем Брухан. – Стоит сказать, что не всегда историко-культурного ценности надо использовать с какой-либо другой функцией – как Коссовский и Ружанский замки. Ведь фактором притяжения является прежде всего сам объект, его уникальность, его архитектурная, историческая и культурная ценность.



Все ресурсы хороши



Еще один источник возвращения нашего наследия к жизни – это международные гранты. Именно благодаря такому шагу список отреставрированных архитектурных жемчужин Брестчины вскоре пополнит усадебный комплекс в деревне Грушевка Ляховичского района.



В имении шляхетского рода Рейтанов, которое включает также расположенную рядом родовую усыпальницу-часовню, с минувшего июня начался активный этап реставрационных работ в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина на 2014 – 2020 годы». На финансирование реставрации уникальной деревянной усадьбы в Грушевке выделено более 1,3 млн евро, из которых 140 тысяч предоставляет белорусская сторона, оставшуюся сумму – Евросоюз.



Сейчас там идет выемка грунта в цокольном этаже усадебного дома, демонтаж штукатурки и сгнивших элементов кровли, строители обрабатывают бутовые камни фундамента специальным гидроизоляционным раствором. Несмотря на свой солидный возраст, при должном уходе деревянное строение простоит еще не одно столетие, утверждают специалисты, отмечая, что сохранить аутентичный вид столярных изделий памятника архитектуры вполне по силам. Будут выполнены работы по консервации каплицы, включающие ремонт свода купола с обустройством временного кровельного покрытия из оцинкованной стали.



Первую очередь реставрационных и консервационных работ в Грушевке планируют завершить до конца следующего года. Здесь разместится многофункциональный культурный центр, который будет способствовать развитию международных связей.



– В районах есть и примеры реставрации памятников старины собственными силами. За деньги районного бюджета над каплицей-ротондой рода Скирмунтов в Молодове Ивановского района возводится кровля – объект фактически консервируют. Власти ищут спонсоров для отделки фасада, есть задумка в перспективе открыть здесь экспозицию, посвященную этому знаменитому белорусскому роду. Кропотливая, каждодневная работа по поиску людей, готовых финансово поучаствовать в возрождении нашего наследия, ведется во всех регионах, – подчеркивает Артем Брухан. – Правда, надо сказать, не все объекты историко-культурного наследия находятся в собственности местных исполкомов – многими владеют религиозные общины, некоторые выкупают частники для своих инвестпроектов, которые, увы, не всегда увенчиваются успехом. Так произошло с усадьбой Потоцких в Высоком: работы там начались, но что-то у предпринимателя пошло не так, и планы по созданию там гостиничного комплекса реализованы не были. И если в ближайшее время он не приступит к завершению этого проекта, объект вернется государству.



Хочу обратить внимание – прежде чем приобретать подобные объекты, потенциальный покупатель исторической недвижимости должен прежде всего знать, с чем он столкнется. Ведь восстановление архитектурного памятника – это не обычный ремонт, это непростой долгосрочный проект, в реализации которого обязательно согласование с Министерством культуры. Здесь не получится купить строение, скажем, за одну базовую величину, и быстро привести его в порядок. Новому собственнику необходимо понимать, что прежде всего он берет на себя ответственность по сохранению историко-культурной ценности для будущих поколений. Прежде всего – социальная ответственность, и только потом – бизнес, который он хочет там организовать.