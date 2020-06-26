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27 июня в ДК агрогородка Черни пройдет день мечевого боя

26.06.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27 июня районный Дом культуры агрогородка Черни станет площадкой для современного мечевого боя.

27 июня в ДК агрогородка Черни пройдет день мечевого боя

Взять в руки меч и почувствовать себя рыцарем приглашает любительское объединение «Западная уния». День современного мечевого боя соберет в РДК аг. Черни взрослых и ребят, желающих узнать об основах современного боя на мечах и исторической реконструкции. Помимо увлекательного экскурса в прошлое, участников встречи ожидают и практические маневры. Пройдут они с нешуточным накалом страстей, но без «ранений»: рыцари облачатся в мягкие доспехи и сразятся безопасным оружием. Начало мероприятия в 17.00.

 
 
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  27 июня районный Дом культуры агрогородка Черни станет площадкой для современного мечевого боя. Взять в руки меч и почувствовать себя рыцарем приглашает...
 
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