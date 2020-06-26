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«Я в шоке»: один из лучших сотрудников МЧС лишился работы, придя в Symbal.by
Источник материала: KYKY>
Пару дней назад майор МЧС Дмитрий Шафранский оказался в очереди в магазин Symbal.by – хотел купить вышиванки, ведь он считает, это красиво. Именно в тот день к магазину подъехал автозак, оттуда выбежали омоновцы и
Друзья и коллеги Дмитрия шокированы этой новостью,
Затем Дмитрия позвали в родной институт в качестве преподавателя. Там он участвовал в научных исследованиях, выпускал начные статьи. С 2015 года Шафранский вернулся в спасатели – в должность начальника дежурной смены учебной пожарной аварийно-спасательной части. Последнее время значился в ПАСЧ-8 Первомайского района Минска.
О произошедшем Дмитрий рассказывает крайне неохотно, но признается, что он и его семья в замешательстве. «Сейчас пойду в лес. Похожу, подумаю, – отвечает Шафранский на вопрос журналистов, чем он теперь планирует заниматься. – Пока я в шоке. Но пожарные – они своих в беде не бросают. Если так не будет, то пачками будем погибать. Нас и руководство на это нацеливает, этому учит и министр. Поверьте, в министерстве много хороших людей, много ребят, настоящих, настоящих спасателей». От обсуждения других подробностей своего увольнения спасатель оказался.
Как узнал TUT.by, в трудовой книжке Дмитрия – запись о прекращении трудовых отношений по его собственной инициативе. Также друзья Шафранского поделились с журналистами тем, что его бывшие коллеги из ПАСЧ-8 Первомайского РОЧС Минска обратились с коллективным письмом к главе МЧС Владимиру Ващенко с просьбой разобраться в ситуации. Мол, просят восстановить высококвалифицированного специалиста. Однако в МЧС уверяют, что никакое обращение на имя Ващенко в ведомство не поступало.
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Пару дней назад майор МЧС Дмитрий Шафранский оказался в очереди в магазин Symbal.by – хотел купить вышиванки, ведь он считает, это красиво. Именно в тот день к магазину...
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