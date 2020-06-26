«Я в шоке»: один из лучших сотрудников МЧС лишился работы, придя в Symbal.by

Источник материала: KYKY

Пару дней назад майор МЧС Дмитрий Шафранский оказался в очереди в магазин Symbal.by – хотел купить вышиванки, ведь он считает, это красиво. Именно в тот день к магазину подъехал автозак, оттуда выбежали омоновцы и погнались за людьми из очерди. Арестовали до 20 человек, среди них – спасатель. Сейчас выяснилось, что он лишился работы.

Друзья и коллеги Дмитрия шокированы этой новостью, передает TUT.by. Они оценивают его как человека скромного и самоотверженного, без остатка преданного своему делу. Впрочем, успешная карьера Шафранского говорит сама за себя. В профессии Дмитрий уже 17 лет. Два года назад сайт МЧС назвал его одним из лучших сотрудников ведомства. Вуз он окончил с отличием, после чего стал начальником караула в Витебске. За отличное выполнение своих служебных обязанностей и спасение людей Шафранский не раз поощрялся руководством Витебского областного управления МЧС, Витебского городского исполнительного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Затем Дмитрия позвали в родной институт в качестве преподавателя. Там он участвовал в научных исследованиях, выпускал начные статьи. С 2015 года Шафранский вернулся в спасатели – в должность начальника дежурной смены учебной пожарной аварийно-спасательной части. Последнее время значился в ПАСЧ-8 Первомайского района Минска.

О произошедшем Дмитрий рассказывает крайне неохотно, но признается, что он и его семья в замешательстве. «Сейчас пойду в лес. Похожу, подумаю, – отвечает Шафранский на вопрос журналистов, чем он теперь планирует заниматься. – Пока я в шоке. Но пожарные – они своих в беде не бросают. Если так не будет, то пачками будем погибать. Нас и руководство на это нацеливает, этому учит и министр. Поверьте, в министерстве много хороших людей, много ребят, настоящих, настоящих спасателей». От обсуждения других подробностей своего увольнения спасатель оказался.

Как узнал TUT.by, в трудовой книжке Дмитрия – запись о прекращении трудовых отношений по его собственной инициативе. Также друзья Шафранского поделились с журналистами тем, что его бывшие коллеги из ПАСЧ-8 Первомайского РОЧС Минска обратились с коллективным письмом к главе МЧС Владимиру Ващенко с просьбой разобраться в ситуации. Мол, просят восстановить высококвалифицированного специалиста. Однако в МЧС уверяют, что никакое обращение на имя Ващенко в ведомство не поступало.