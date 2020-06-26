ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я в шоке»: один из лучших сотрудников МЧС лишился работы, придя в Symbal.by

26.06.2020 14:50 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Пару дней назад майор МЧС Дмитрий Шафранский оказался в очереди в магазин Symbal.by – хотел купить вышиванки, ведь он считает, это красиво. Именно в тот день к магазину подъехал автозак, оттуда выбежали омоновцы и погнались за людьми из очерди. Арестовали до 20 человек, среди них – спасатель. Сейчас выяснилось, что он лишился работы.

Друзья и коллеги Дмитрия шокированы этой новостью, передает TUT.by. Они оценивают его как человека скромного и самоотверженного, без остатка преданного своему делу. Впрочем, успешная карьера Шафранского говорит сама за себя. В профессии Дмитрий уже 17 лет. Два года назад сайт МЧС назвал его одним из лучших сотрудников ведомства. Вуз он окончил с отличием, после чего стал начальником караула в Витебске. За отличное выполнение своих служебных обязанностей и спасение людей Шафранский не раз поощрялся руководством Витебского областного управления МЧС, Витебского городского исполнительного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Затем Дмитрия позвали в родной институт в качестве преподавателя. Там он участвовал в научных исследованиях, выпускал начные статьи. С 2015 года Шафранский вернулся в спасатели – в должность начальника дежурной смены учебной пожарной аварийно-спасательной части. Последнее время значился в ПАСЧ-8 Первомайского района Минска.

О произошедшем Дмитрий рассказывает крайне неохотно, но признается, что он и его семья в замешательстве. «Сейчас пойду в лес. Похожу, подумаю, – отвечает Шафранский на вопрос журналистов, чем он теперь планирует заниматься. – Пока я в шоке. Но пожарные – они своих в беде не бросают. Если так не будет, то пачками будем погибать. Нас и руководство на это нацеливает, этому учит и министр. Поверьте, в министерстве много хороших людей, много ребят, настоящих, настоящих спасателей». От обсуждения других подробностей своего увольнения спасатель оказался.

Как узнал TUT.by, в трудовой книжке Дмитрия – запись о прекращении трудовых отношений по его собственной инициативе. Также друзья Шафранского поделились с журналистами тем, что его бывшие коллеги из ПАСЧ-8 Первомайского РОЧС Минска обратились с коллективным письмом к главе МЧС Владимиру Ващенко с просьбой разобраться в ситуации. Мол, просят восстановить высококвалифицированного специалиста. Однако в МЧС уверяют, что никакое обращение на имя Ващенко в ведомство не поступало.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пару дней назад майор МЧС Дмитрий Шафранский оказался в очереди в магазин Symbal.by – хотел купить вышиванки, ведь он считает, это красиво. Именно в тот день к магазину...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Солигорский район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика