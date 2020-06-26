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Проблемы с ЖКХ, водой и отсутствием интернета. С какими вопросами граждане обратились к Виктору Лисковичу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проблемы с ЖКХ, водой и отсутствием интернета. С этими и другими вопросами белорусы обратились на прямую линию к председателю Постоянной комиссии Совета Республики Виктору Лисковичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, с сенатором своей проблемой поделилась пожилая женщина из Минска. В 2019 году жилье пенсионерки затопило. Вопрос с отделкой пока затягивается. В деле будут разбираться специалисты.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Такой комплексный подход в работе на местах позволит в будущем снижать количество обращений граждан.
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Проблемы с ЖКХ, водой и отсутствием интернета. С какими вопросами граждане обратились к Виктору Лисковичу
Новости Беларуси. Проблемы с ЖКХ, водой и отсутствием интернета. С этими и другими вопросами белорусы обратились на прямую линию к председателю Постоянной...
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