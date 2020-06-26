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Три случая замора рыбы зафиксированы в Гродненской и Минской областях
26.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Три случая замора рыбы зафиксированы в Гродненской и Минской областях, специалисты взяли пробы воды. Об этом
Утром 25 июня спасателям поступило сообщение об обнаружении
Днем стало известно о гибели рыбы в Заславском водохранилище возле д.Лапоровичи под Минском. Там были обнаружены три мертвые рыбины. Специалисты взяли пробы воды, результаты ожидаются к 4 июля.
В тот же день в 17.50 поступило сообщение об обнаружении замора около 100 особей рыбы в реке Березина возле д.Палик Борисовского района. Результаты анализов проб воды из реки должны быть известны к 30 июня.
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Три случая замора рыбы зафиксированы в Гродненской и Минской областях, специалисты взяли пробы воды. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС. Утром 25 июня спасателям...
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