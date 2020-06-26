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Три случая замора рыбы зафиксированы в Гродненской и Минской областях

26.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Три случая замора рыбы зафиксированы в Гродненской и Минской областях

Три случая замора рыбы зафиксированы в Гродненской и Минской областях, специалисты взяли пробы воды. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Утром 25 июня спасателям поступило сообщение об обнаружении замора рыбы (300 особей) в реке Берестовичанка возле д.Иодичи Берестовицкого района Гродненской области. Работники Гродненской областной лаборатории аналитического контроля обследовали акваторию. Видимые загрязнения поверхности воды не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов. Результаты будут известны 30 июня.

Днем стало известно о гибели рыбы в Заславском водохранилище возле д.Лапоровичи под Минском. Там были обнаружены три мертвые рыбины. Специалисты взяли пробы воды, результаты ожидаются к 4 июля.

В тот же день в 17.50 поступило сообщение об обнаружении замора около 100 особей рыбы в реке Березина возле д.Палик Борисовского района. Результаты анализов проб воды из реки должны быть известны к 30 июня.

https://www.belta.by

 
 
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Три случая замора рыбы зафиксированы в Гродненской и Минской областях, специалисты взяли пробы воды. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС. Утром 25 июня спасателям...
 
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