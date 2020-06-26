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Качество и безопасность воды в Минске: в Минздраве рассказали о результатах исследований
Источник материала: ОНТМинске: в Минздраве рассказали о результатах исследований" class="one-news__figure-img">
О результатах исследований качества питьевой воды
Минский городской центр гигиены и эпидемиологии круглосуточно мониторит безопасность и качество питьевой воды в Минске.
По результатам исследований качества питьевой воды в ночное время, на территории Фрунзенского и Московского районов по органолептическим свойствам – цвет, вкус, запах - вода уже соответствует требованиям.
Однако по некоторым адресам жилых домов, предприятий и организаций в Центральном, Московском и Фрунзенском районах еще остаются отклонения в значениях органолептического показателя воды - запах.
Более 200 проб воды уже исследовано. Нестандартные результаты лабораторных исследований были зарегистрированы по показателям:
Доля нестандартных проб сократилась, однако все равно еще есть объекты, где по некоторым показателям вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по хлорорганическим соединениям и запаху.
Выявление нестандартных проб по показателю «запах» говорит о нестабильной ситуации с качеством воды, хотя микро-биологические показатели соответствуют требованиям.
Исследования проб воды продолжаются по физико-химическим показателям после проведения очистительных работ специалистами «Минскводоканала», при поддержке МЧС.
Дополнительно будет сообщено о результатах.
Фото: БЕЛТА
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О результатах исследований качества питьевой воды сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Беларуси. Минский городской центр гигиены...
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