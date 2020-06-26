Качество и безопасность воды в Минске: в Минздраве рассказали о результатах исследований

Источник материала: ОНТ

Минске: в Минздраве рассказали о результатах исследований" class="one-news__figure-img">

О результатах исследований качества питьевой воды сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Беларуси.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии круглосуточно мониторит безопасность и качество питьевой воды в Минске.

По результатам исследований качества питьевой воды в ночное время, на территории Фрунзенского и Московского районов по органолептическим свойствам – цвет, вкус, запах - вода уже соответствует требованиям.

Однако по некоторым адресам жилых домов, предприятий и организаций в Центральном, Московском и Фрунзенском районах еще остаются отклонения в значениях органолептического показателя воды - запах.

Более 200 проб воды уже исследовано. Нестандартные результаты лабораторных исследований были зарегистрированы по показателям:

запах - до 5 баллов при норме 2;

окисляемость перманганатная - 5,76 мгО/дм3 при нормативе не более 5 мгО/дм3;

нефтепродукты - 0,051-0,053 мг/дм3 при норме не более 0,1 мг/дм3;

аммиак – 0,051-0,053 мг/дм3.

Доля нестандартных проб сократилась, однако все равно еще есть объекты, где по некоторым показателям вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по хлорорганическим соединениям и запаху.

Выявление нестандартных проб по показателю «запах» говорит о нестабильной ситуации с качеством воды, хотя микро-биологические показатели соответствуют требованиям.

Исследования проб воды продолжаются по физико-химическим показателям после проведения очистительных работ специалистами «Минскводоканала», при поддержке МЧС.

Дополнительно будет сообщено о результатах.

Фото: БЕЛТА

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