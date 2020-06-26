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Качество и безопасность воды в Минске: в Минздраве рассказали о результатах исследований

26.06.2020 14:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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О результатах исследований качества питьевой воды сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Беларуси.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии круглосуточно мониторит безопасность и качество питьевой воды в Минске.

По результатам исследований качества питьевой воды в ночное время, на территории Фрунзенского и Московского районов по органолептическим свойствам – цвет, вкус, запах - вода уже соответствует требованиям. 

Однако по некоторым адресам жилых домов, предприятий и организаций в Центральном, Московском и Фрунзенском районах еще остаются отклонения в значениях органолептического показателя воды - запах. 

Более 200 проб воды уже исследовано. Нестандартные результаты лабораторных исследований были зарегистрированы по показателям:

  • запах - до 5 баллов при норме 2;
  • окисляемость перманганатная - 5,76 мгО/дм3 при нормативе не более 5 мгО/дм3; 
  • нефтепродукты - 0,051-0,053 мг/дм3 при норме не более 0,1 мг/дм3; 
  • аммиак – 0,051-0,053 мг/дм3. 

Доля нестандартных проб сократилась, однако все равно еще есть объекты, где по некоторым показателям вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по хлорорганическим соединениям и запаху. 

Выявление нестандартных проб по показателю «запах» говорит о нестабильной ситуации с качеством воды, хотя микро-биологические показатели соответствуют требованиям. 

Исследования проб воды продолжаются по физико-химическим показателям после проведения очистительных работ специалистами «Минскводоканала», при поддержке МЧС. 

Дополнительно будет сообщено о результатах.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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О результатах исследований качества питьевой воды сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Беларуси. Минский городской центр гигиены...
 
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