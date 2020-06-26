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В Беларуси нужно создать Институт национальной памяти?
Источник материала: СТВ
Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе
Анатолий Великий, преподаватель кафедры истории Беларуси и славянских народов исторического факультета Белорусского государственного университета им. М. Танка:
Игорь Марзалюк, СТВ:
Анатолий Великий:
Вы пагладзіце: тут узгадывалі і Расійскую Федэрацію, і Польшча – кожны мае канцэпцыю сваёй гістарычнай памяці і гістарычнай палітыкі. І вельмі жорстка праводзяць яе. Я не бачу тут ніякіх памкненняў абмяжаваць. У нас архівы 100 працэнтаў адкрыты. Хто вам забараняе ісці працаваць? Але ёсць канцэпт, ёсць ідэя, а гісторыя выхоўвае грамадзяніна, і гэты канцэпт павінен быць. І структура павінна быць.
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Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе «В обстановке мира». «Партыйнае...
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