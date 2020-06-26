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В Беларуси нужно создать Институт национальной памяти?

26.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе «В обстановке мира»

«Партыйнае кіраўніцтва прыйшло да высновы, што рэспубліку трэба лячыць ад нацыяналізму. А як лячыць? Абрэзаць, а потым аб’яднаць з Літвой»

Анатолий Великий, преподаватель кафедры истории Беларуси и славянских народов исторического факультета Белорусского государственного университета им. М. Танка:
Ужо колькі раз ўзгадвалі нашых суседзяў. І, я думаю, усім тут нам зразумела, і я ведаю Вашу ідэю, я падтрымліваю, адкрыта скажу: інстытуты, народ, памяць. Паглядзіце: у Польшчы ёсць? Ёсць. Україна ёсць? Ёсць. Нацыянальныя.

Игорь Марзалюк, СТВ:
У Расіі ёсць фонд гістаычнай памяці.

В Беларуси нужно создать Институт национальной памяти?

Анатолий Великий:
Тое ж самае.  Гэта аналог. Тое ж самае. І як, я не пабаюся гэтага слова, я добра ведаю Польшчу, амаль ва ўсіх ваеводствах есць лакальныя інстытуты, як яны пішуць, і яны выконваюць, не баюсь гэтага слова, дзяржаўны заказ на тую гістарычную палітыку, якую адлюстроўвае цяперашняя Польшча. Не больш, не менш. Я заўсёды кажу – тут пачынаюць гвалцець: «Вот, Свабода! Нам не дадут это, не дадут это». Но там и другое есть.

Но Институт национальной памяти ці ў іншай форме яго можаце назваць – калі не інстытут, іншая структура, але каб яна канцатравала, аб’ядноўвала, выпрацоўвала накірункі і давала. А калі не, то з дзяржаўнай трыбуны прафесійныя гісторыкі будут казаць «Не». Што робіцца ў нашых краінах-суседзей. Там вельмі жорстка. Вельмі накіравана, вельмі абгрунтаваная гістарычная палітыка памяці.

Вы пагладзіце: тут узгадывалі і Расійскую Федэрацію, і Польшча – кожны мае канцэпцыю сваёй гістарычнай памяці і гістарычнай палітыкі. І вельмі жорстка праводзяць яе. Я не бачу тут ніякіх памкненняў абмяжаваць. У нас архівы 100 працэнтаў адкрыты. Хто вам забараняе ісці працаваць? Але ёсць канцэпт, ёсць ідэя, а гісторыя выхоўвае грамадзяніна, і гэты канцэпт павінен быць. І структура павінна быць.

Люди в материале: Анатолий Великий

 
 
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Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе «В обстановке мира».  «Партыйнае...
 
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