Виктория Азаренко проиграла американке Дженнифер Брэди на выставочном теннисном турнире в США

Источник материала: ОНТ

Одна из лучших теннисисток Беларуси Виктория Азаренко участвует в выставочном турнире в США.

В своем первом поединке на соревнованиях в Чарльстоне она уступила американке Дженнифер Брэди (48-ой ракетке мира) — 3:6, 2:6. Поединок продолжался 1 час и 16 минут.

Азаренко на этом турнире защищает цвета «Команды доброты», Брэди играет за «Команду мира».

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