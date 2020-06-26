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Виктория Азаренко проиграла американке Дженнифер Брэди на выставочном теннисном турнире в США
Источник материала: ОНТ
Одна из лучших теннисисток Беларуси Виктория Азаренко участвует в выставочном турнире в США.
В своем первом поединке на соревнованиях в Чарльстоне она уступила американке Дженнифер Брэди (48-ой ракетке мира) — 3:6, 2:6. Поединок продолжался 1 час и 16 минут.
Азаренко на этом турнире защищает цвета «Команды доброты», Брэди играет за «Команду мира».
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Одна из лучших теннисисток Беларуси Виктория Азаренко участвует в выставочном турнире в США. В своем первом поединке на соревнованиях в Чарльстоне она уступила...
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