На странице «Администрация Октябрьского района» появилось «обращение о времени перемен». Что?

Источник материала: Tut.by

На странице "Администрация Октябрьского района г. Минска" появился пост от имени якобы главы района Геннадия Люботынского, в котором говорится о наступающем времени перемен и который лайкнули почти полторы тысячи человек. Как это комментируют власти?

На странице «Администрация Октябрьского района г. Минска» еще в 2019 году активно постили актуальную информацию о жизни района, но больше года назад активность утихла. Потом было одно сообщение в начале 2020 года, а 24 июня там появился вот такой пост:





— Уважаемые жители нашего района! Обращаюсь к вам как к избирателям на президентских выборах 9 августа. Наступает время перемен. Наступает время Беларуси Будущего. Мы все чувствуем это просто в воздухе. Надеюсь, 9 августа вы сделаете правильный выбор! С уважением, Глава администрации Октябрьского района г. Минска Люботынский Геннадий Иванович.

Пост набрал 1,4 тысячи лайков, почти 340 репостов и почти 260 комментариев. Большинство из них — одобрительные: «респект», «мужской поступок», «сильно» и так далее. Были и шуточные вроде: «Если вас взяли в заложники — моргните».

А вот что говорит по этому поводу администрация района:

— Администрация Октябрьского района г. Минска официально заявляет, что аккаунт в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/minskoktyabrskiy/) «Администрация Октябрьского района г. Минска» (@minskoktyabrskiy) не является официальной страницей в вышеуказанной социальной сети. Обращение от имени главы администрации Люботынского Г. И., размещенное 24.06.2020 г. в данном аккаунте, является «фейком».

Дополнительно сообщаем, что официальными аккаунтами администрации Октябрьского района г. Минска в социальных сетях являются twitter (Okt_Minsk_by), instagram (okt.minsk), а также канал на YouTube ( https://www.youtube.com/channel/UCaWRVtFyzrmoFjjdARdGmjQ ).