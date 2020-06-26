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Картинка дня. Игра слов на первой полосе «Прессбола»

26.06.2020 15:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пятничный выпуск газеты «Прессбол» вышел с двумя заголовками, которые вместе образуют игру слов.


Фото: TUT.BY

Превью 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором БАТЭ сыграет против минского «Динамо», опубликовано с заголовком «Огонь погони».

Справа же опубликовано фото канадского вратаря минского «Динамо» Дэнни Тэйлора. Напомним, главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров охарактеризовал желание привлечь его в ряды национальной команды фразой «нужен стране».

Если читать оба заголовка вместе, то получается предложение «Огонь погони нужен стране».

 
 
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Пятничный выпуск газеты «Прессбол» вышел с двумя заголовками, которые вместе образуют игру слов.
 
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