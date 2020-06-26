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Картинка дня. Игра слов на первой полосе «Прессбола»
Источник материала: Tut.by
Пятничный выпуск газеты
Превью 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором БАТЭ сыграет против минского «Динамо», опубликовано с заголовком «Огонь погони».
Справа же опубликовано фото канадского вратаря минского «Динамо» Дэнни Тэйлора. Напомним, главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров
Если читать оба заголовка вместе, то получается предложение «Огонь погони нужен стране».
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Пятничный выпуск газеты «Прессбол» вышел с двумя заголовками, которые вместе образуют игру слов.
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