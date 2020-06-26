Картинка дня. Игра слов на первой полосе «Прессбола»

Источник материала: Tut.by

Пятничный выпуск газеты «Прессбол» вышел с двумя заголовками, которые вместе образуют игру слов.



Фото: TUT.BY

Превью 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором БАТЭ сыграет против минского «Динамо», опубликовано с заголовком «Огонь погони».

Справа же опубликовано фото канадского вратаря минского «Динамо» Дэнни Тэйлора. Напомним, главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров охарактеризовал желание привлечь его в ряды национальной команды фразой «нужен стране».

Если читать оба заголовка вместе, то получается предложение «Огонь погони нужен стране».