Лукашенко высказался насчёт предложения Бабарико переписать Конституцию

Источник материала: KYKY

Сегодня, выступая перед работниками «Беларуськалия», Александр Лукашенко рассказал о своем желании изменить Конституцию. Его речь приводит «БелТА».

«Конституция – основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернатора», – высказался президент. В то же время, по его мнению, возвращение к Конституции образца 1994 года – это движение назад.

Речь о Конституции 1994 года зашла не случайно. Ведь экс-банкир Виктор Бабарико, которого называют главным конкурентом Александра Лукашенко на предстоящих выборах, после своего задержания предложил беларусам устроить республиканский референдум. Его главная цель – переписать нынешнюю Конституцию и вернуть ее к виду, в котором она была в 94-м году. Благодаря этому снова появятся и ограничение президентских сроков, и разделение трех ветвей власти.

«Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые «альтернативные» ни предлагали: «Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию». Может, кому-то хочется вернуть – пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад», – резюмировал Лукашенко.