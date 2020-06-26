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МТС устроил масштабную распродажу смартфонов в честь 18-летия. Что можно купить

26.06.2020 15:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МТС в честь 18-летия устроил скидки на ряд смартфонов и планшетов. Об этом говорится на официальном сайте компании.


В акции — проходит с 26 июня по 31 июля — участвуют устройства от Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и Apple.

Скидка на оборудование дается по промокоду «Спасибо» (его нужно сказать в салоне или ввести в интернет-магазине), ее размер определяется периодом обслуживания номера в МТС. С этим также помогу в салоне, или по звонку оператору. Ценовая «вилка» такая: если вы абонент со стажем до 6 лет — скидка 6%, от 6 до 12 лет — скидка 12%, от 12 лет и более — скидка 18%.

В МТС добавляют: количество оборудования со скидкой по акции ограничено — не более одной единицы на один абонентский номер. Кроме того, с компанией придется заключить дополнительное соглашение о пользовании связью от МТС по одному из тарифных планов. Их список ниже:

Тарифные планы МТС, участвующие в акции

Тарифные планы, участвующие в акции при покупке смартфона: «Отличный», «Р300», «Р600», «Безлимитище», «Безлимитище 2.0», «Абсолют», «4G мини», «4G макси», «4G мега», «Супер», «Супер 8», «Супер max», «Супер max+», «ULTRA», «Дилер», «Персона», «СМАРТ ОФИС» (настройки тарификации «СМАРТ ОФИС midi», «СМАРТ ОФИС maxi», «СМАРТ ОФИС ultra»), «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3» и «Умный бизнес 4», «Бизнес Unlim», «Бизнес Unlim 2.0», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер 8», «Корпоративный Супер max», «Безлимитище+», «Супер max 50», «Супер 25», «Супер 10». При покупке планшетов: «Интернет».

Полный список девайсов, которые получится купить со скидкой, приведен на сайте оператора. Мы смотрим графу со скидкой 6% при покупке одним платежом, то есть для абонентов со стажем до шести лет.

Например, Xiaomi Redmi 8 (4/64 ГБ) подешевел до 369 рублей, Redmi Note 9S (4/64 ГБ) — до 609 рублей, Samsung Galaxy Note10+ скинул до 2959 рублей, Galaxy S10+ соответственно до 2289 рублей. Более технически простые Huawei Y9 Prime 2019 и Samsung Galaxy A31 (64 ГБ) предлагаются за 516 и 599 рублей.

Ниже — цены некоторых из этих аппаратов у других продавцов:

 
 
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В акции - проходит с 26 июня по 31 июля - участвуют устройства от Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и Apple.
 
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