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МТС устроил масштабную распродажу смартфонов в честь 18-летия. Что можно купить
Источник материала: Tut.by
МТС в честь 18-летия устроил скидки на ряд смартфонов и планшетов. Об этом говорится на официальном
В акции — проходит с 26 июня по 31 июля — участвуют устройства от Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и Apple.
Скидка на оборудование дается по промокоду «Спасибо» (его нужно сказать в салоне или ввести в интернет-магазине), ее размер определяется периодом обслуживания номера в МТС. С этим также помогу в салоне, или по звонку оператору. Ценовая «вилка» такая: если вы абонент со стажем до 6 лет — скидка 6%, от 6 до 12 лет — скидка 12%, от 12 лет и более — скидка 18%.
В МТС добавляют: количество оборудования со скидкой по акции ограничено — не более одной единицы на один абонентский номер. Кроме того, с компанией придется заключить дополнительное соглашение о пользовании связью от МТС по одному из тарифных планов. Их список ниже:
Тарифные планы МТС, участвующие в акции
Тарифные планы, участвующие в акции при покупке смартфона: «Отличный», «Р300», «Р600», «Безлимитище», «Безлимитище 2.0», «Абсолют», «4G мини», «4G макси», «4G мега», «Супер», «Супер 8», «Супер max», «Супер max+», «ULTRA», «Дилер», «Персона», «СМАРТ ОФИС» (настройки тарификации «СМАРТ ОФИС midi», «СМАРТ ОФИС maxi», «СМАРТ ОФИС ultra»), «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3» и «Умный бизнес 4», «Бизнес Unlim», «Бизнес Unlim 2.0», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер 8», «Корпоративный Супер max», «Безлимитище+», «Супер max 50», «Супер 25», «Супер 10». При покупке планшетов: «Интернет».
Полный список девайсов, которые получится купить со скидкой, приведен на сайте оператора. Мы смотрим графу со скидкой 6% при покупке одним платежом, то есть для абонентов со стажем до шести лет.
Например,
Ниже — цены некоторых из этих аппаратов у других продавцов:
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В акции - проходит с 26 июня по 31 июля - участвуют устройства от Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и Apple.
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