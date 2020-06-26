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В Конго победили одну из самых продолжительных вспышек лихорадки Эбола
Источник материала: СТВ
Новости Конго. В Конго победили одну из самых продолжительных вспышек лихорадки Эбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом, несмотря на значительный успех в борьбе со смертельным заболеванием, один небольшой очаг инфекции в республике все еще остался. В первый день лета стало известно о нескольких заболевших на северо-западе страны.
Проанализировав генетическую структуру вируса, ученые пришли к выводу, что эта вспышка не связана с эпидемией, которая охватила восточную часть Конго. Лечение заболевших продолжается.
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Новости Конго. В Конго победили одну из самых продолжительных вспышек лихорадки Эбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами вирусной инфекции на...
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