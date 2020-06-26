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В Конго победили одну из самых продолжительных вспышек лихорадки Эбола

26.06.2020 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Конго. В Конго победили одну из самых продолжительных вспышек лихорадки Эбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами вирусной инфекции на западе и востоке страны за два года стали 2280 человек.

В Конго победили одну из самых продолжительных вспышек лихорадки Эбола

При этом, несмотря на значительный успех в борьбе со смертельным заболеванием, один небольшой очаг инфекции в республике все еще остался. В первый день лета стало известно о нескольких заболевших на северо-западе страны.

В Конго победили одну из самых продолжительных вспышек лихорадки Эбола

Проанализировав генетическую структуру вируса, ученые пришли к выводу, что эта вспышка не связана с эпидемией, которая охватила восточную часть Конго. Лечение заболевших продолжается.

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Новости Конго. В Конго победили одну из самых продолжительных вспышек лихорадки Эбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами вирусной инфекции на...
 
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