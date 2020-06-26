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Как правильно выражать свое мнение, чтобы не нарушить закон, рассказали в Генпрокуратуре

26.06.2020 15:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как правильно выражать свое мнение, чтобы не нарушить закон, рассказали в Генпрокуратуре

Генеральная прокуратура призывает белорусов обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры.

Там пояснили, что подобное произошло в результате того, что в Интернете существует ошибочное восприятие этого виртуального пространства как территории, где все можно, а анонимный формат общения гарантирует безнаказанность за неблаговидные действия.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Конституция Беларуси гарантирует всем гражданам свободное выражение мнений, а сама прокуратура всегда исходит из того, что все белорусы, независимо от их политических убеждений, имеют равные права на публичное выражение своей позиции.

В настоящее время в республике проходит избирательная кампания по выборам Президента, в это время традиционно усиливается обмен мнениями, он достигает особого накала в любом цивилизованном государстве в такое время.

При этом в Генпрокуратуре напомнили условие, при котором можно свободно высказываться. Речь идет о соблюдении культуры общения: дискуссия или обсуждение не должны нарушать границы закона.

Там также пояснили, за какое «выражение мнений» можно получить штраф или даже попасть под за решетку на срок до трех лет.

Такое же наказание предусмотрено за умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (оскорбление), посредством распространения такой информации в СМИ, в Интернете.

Запрещено также угрожать своим оппонентам в спорах.

Генеральная прокуратура призывает обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, не допускать действий, нарушающих права других граждан независимо от политических убеждений, социальной и профессиональной принадлежности», – добавили в Генпрокуратуре.

Эксперты отметили также, что все обращения на эту тему находятся на особом контроле Генпрокуратуры. Если удастся подтвердить факты нарушения прав и свобод граждан, то виновных накажут согласно закону.

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Генеральная прокуратура призывает белорусов обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения. Об...
 
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