В Ветковском районе перевернулся грузовик с песком, водителя зажало в кабине

Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе грузовик вылетел в обочину и перевернулся — в кабине оказался зажат водитель. Подробности сообщили в МЧС.





ДТП произошло утром 25 июня на трассе Р30 у деревни Хальч.

В результате в автомобиле в кабине зажат водитель. Работники МЧС деблокировали пострадавшего и передали медикам.