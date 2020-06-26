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В Ветковском районе перевернулся грузовик с песком, водителя зажало в кабине
Источник материала: Tut.by
В Ветковском районе грузовик вылетел в обочину и перевернулся — в кабине оказался зажат водитель. Подробности
ДТП произошло утром 25 июня на трассе Р30 у деревни Хальч.
В результате в автомобиле в кабине зажат водитель. Работники МЧС деблокировали пострадавшего и передали медикам.
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ДТП произошло утром 25 июня на трассе Р30 у деревни Хальч.
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