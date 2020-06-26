«Минскводоканал» поздравил прокуратуру, но с вонючей водой до сих пор не справился

Источник материала: KYKY

Да, в Минске беда – c 24 июня у воды из кранов домов разных районов Минска запах то ли йода, то ли тухлых яиц, то ли бог знает чего. Да, на третий день «Минскводоканал» рапортует, что с водой в городе уже все окей, а Минздрав твердит , что в отдельных местах она все еще не соответствует требованиям норм по запаху и хлорорганическим соединениям. Да, о том, что привело к водному коллапсу, полного понимания у общественности нет до сих пор. Но кому это интересно, если сегодня – День работников прокуратуры! А поздравлять с этим праздником «Минскводоканал» умеет, кажется, лучше всех. Вот что написали по этому поводу представители организации в фейсбуке:

«Ежегодно 26 июня в Республике Беларусь отмечается День работников прокуратуры. Главными принципами работы прокуратуры являются отстаивание и защита прав, честность, беспристрастность, принципиальность и профессионализм. Работников прокуратуры отличают справедливость, твердость, искренность и преданность закону и стране.

Коллектив УП «Минскводоканал» поздравляет всех работников прокуратуры с профессиональным праздником и выражает уважение за такой нелегкий труд. Во многом благодаря работе прокуратуры в государственных структурах происходят важные изменения: ведется борьба с коррупцией и ростом правонарушений; принимаются решения, способствующие росту и процветанию Республики Беларусь. Пусть ваша активная гражданская позиция и неукоснительная приверженность принципам законности всегда способствуют стабильной и эффективной работе прокуратуры. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!»

KYKY присоединяется к поздравлениям! Счастья, любви, благополучия! Пусть вода, в которой вы моетесь, всегда будет такой же чистой и прозрачной, как подсчет голосов на беларуских выборах!