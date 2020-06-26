ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Минскводоканал» поздравил прокуратуру, но с вонючей водой до сих пор не справился

26.06.2020 16:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Да, в Минске беда – c 24 июня у воды из кранов домов разных районов Минска запах то ли йода, то ли тухлых яиц, то ли бог знает чего. Да, на третий день «Минскводоканал» рапортует, что с водой в городе уже все окей, а Минздрав твердит, что в отдельных местах она все еще не соответствует требованиям норм по запаху и хлорорганическим соединениям. Да, о том, что привело к водному коллапсу, полного понимания у общественности нет до сих пор. Но кому это интересно, если сегодня – День работников прокуратуры! А поздравлять с этим праздником «Минскводоканал» умеет, кажется, лучше всех. Вот что написали по этому поводу представители организации в фейсбуке:

«Ежегодно 26 июня в Республике Беларусь отмечается День работников прокуратуры. Главными принципами работы прокуратуры являются отстаивание и защита прав, честность, беспристрастность, принципиальность и профессионализм. Работников прокуратуры отличают справедливость, твердость, искренность и преданность закону и стране.

Коллектив УП «Минскводоканал» поздравляет всех работников прокуратуры с профессиональным праздником и выражает уважение за такой нелегкий труд. Во многом благодаря работе прокуратуры в государственных структурах происходят важные изменения: ведется борьба с коррупцией и ростом правонарушений; принимаются решения, способствующие росту и процветанию Республики Беларусь. Пусть ваша активная гражданская позиция и неукоснительная приверженность принципам законности всегда способствуют стабильной и эффективной работе прокуратуры. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!»

KYKY присоединяется к поздравлениям! Счастья, любви, благополучия! Пусть вода, в которой вы моетесь, всегда будет такой же чистой и прозрачной, как подсчет голосов на беларуских выборах!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Да, в Минске беда – c 24 июня у воды из кранов домов разных районов Минска запах то ли йода, то ли тухлых яиц, то ли бог знает чего. Да, на третий день «Минскводоканал»...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ветковском районе перевернулся грузовик с песком, водителя зажало в кабине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика