|
«И Алла Борисовна в этом же списке была». Как Геннадий Овсянников стал одним из последних народных артистов СССР
Источник материала: СТВ
Актёр откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
И Алла Борисовна, кстати, в этом же списке была. Я не знал даже. В «Вечернем Минске» такая заметочка была, что вот народный артист БССР стал народным артистом СССР.
Вадим Щеглов:
Геннадий Овсянников:
Вадим Щеглов:
Геннадий Овсянников:
Вадим Щеглов:
Геннадий Овсянников:
Вадим Щеглов:
Геннадий Овсянников:
Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:
– как в 90-ые возил водку в Польшу
– как играл шаги Ленина и гороховый суп, а Станюта – школьную парту и лопату
– об актёрских суевериях и форс-мажорах на сцене
– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным
– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля
– зачем разговаривал с муравейником
Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«И Алла Борисовна в этом же списке была». Как Геннадий Овсянников стал одним из последних народных артистов СССР
Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В 90-ые Вам присуждают звание народного артиста Советского Союза. Вы –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)