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Беларусь и Россия завершают процедуры по изменению условий кредита для БелАЭС
26.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным состоялся по инициативе белорусской стороны, сообщили
Роман Головченко поблагодарил своего российского коллегу за поздравление по случаю назначения его на должность премьер-министра Беларуси. Состоялось обсуждение графика ближайших двусторонних встреч, а также планируемых мероприятий в рамках интеграционных объединений.
Главы правительств отметили положительную динамику реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе по изменению условий российского кредита на возведение
Премьер-министры обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества. Соответствующие поручения по активизации взаимодействия будут даны ведомствам двух стран.
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Телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным состоялся по инициативе белорусской...
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