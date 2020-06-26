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СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств

26.06.2020 16:27 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О результатах республиканского конкурса по сокращению выбросов от механических транспортных средств.

СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств

В настоящее время одним из основных загрязнителей атмосферного воздуха является автотранспорт, на долю выбросов которого приходится около 80% выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.

В целях снижения негативного влияния на атмосферный воздух от мобильных источников и соблюдения нормативов содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автомобилей проведен республиканский конкурс по сокращению выбросов от механических транспортных средств (далее - конкурс).

Так, по результатам второго этапа конкурса, проводимого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, в номинации организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится 100 и более единиц механических транспортных средств первое место заняло СП «ТРАНЗИТ» ООО.

Победители республиканского этапа конкурса получают денежное вознаграждение в размере 95 базовых величин за первое место, 80 базовых величин за второе и 65 базовых величин за 3 место.

Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминаем, что конкурс проводится ежегодно. Каждый желающий может принять в нем участие в следующем году.

СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств

СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств

СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств
СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств

СП «ТРАНЗИТ» побеждает в конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств

 
 
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  О результатах республиканского конкурса по сокращению выбросов от механических транспортных средств. В настоящее время одним из основных загрязнителей...
 
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