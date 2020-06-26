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3 способа сохранить клубнику на зиму

26.06.2020 16:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 способа сохранить клубнику на зиму

В конце июня многие задаются вопросами, почему сезон ароматной и полезной клубники такой короткий и как продлить этот приятный вкус. Делимся вариантами заготовки клубники впрок.

1. Заморозка – самый простой способ сохранить витамины и аромат свежей клубники. Перетрите ягоду блендером, добавьте сахар по вкусу, разлейте по специальным пакетам или контейнерам и положите в морозильную камеру.

2. Варенье-пятиминутка. Промойте клубнику, оборвите листики, засыпьте ягоду сахаром и оставьте на несколько часов, чтобы она пустила сок. Сахар рассчитывайте по вкусу, норма – примерно 800 г сахара на 1 кг клубники. Когда ягоды пустят сок, поставьте их на огонь и варите до закипания, снимая пену. Затем разложите по стерилизованным банкам, переверните вниз крышками и накройте одеялом. Когда остынут, уберите в прохладное место для хранения.

3. Компот из клубники. Промойте клубнику, примерно 2 кг, уберите листики. Нагрейте 4 л воды до кипения и добавьте 1,5 кг сахара. Разложите клубнику по стерилизованным банкам и залейте сиропом. Закатайте банки, переверните их, дайте остыть и уберите на хранение.

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В конце июня многие задаются вопросами, почему сезон ароматной и полезной клубники такой короткий и как продлить этот приятный вкус. Делимся вариантами заготовки...
 
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